https://ria.ru/20230509/pobeda-1870624513.html

Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии

Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии - РИА Новости, 09.05.2023

Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии

Дипломаты России и стран СНГ, аккредитованные в Бельгии, в День Победы 9 мая почтили память советских участников Сопротивления, захороненных на городском... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:30

2023-05-09T14:30

2023-05-09T14:30

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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ, аккредитованные в Бельгии, в День Победы 9 мая почтили память советских участников Сопротивления, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости. На этом кладбище находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших. "Мы традиционно отмечали очень серьёзно и с большим достоинством этот праздник в Бельгии. Здесь никогда не было попыток нападать на память советских солдат и офицеров, которые погибли, сражаясь в рядах бельгийского сопротивления в годы войны", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, нынешний формат отличается от празднования до времен пандемии коронавируса и последних событий на Украине. В мероприятии приняли участие послы ряда государств СНГ, бельгийский представитель на уровне местных властей, россияне, проживающие в Бельгии. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.

https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html

https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бельгия, россия, украина, александр токовинин, снг, день победы, день победы — 2023