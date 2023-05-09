Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии
Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов Сопротивления в Бельгии
© РИА Новости / Надим ЗуауиПамятник советским участникам Сопротивления на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, Бельгия
Памятник советским участникам Сопротивления на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ, аккредитованные в Бельгии, в День Победы 9 мая почтили память советских участников Сопротивления, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
На этом кладбище находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших.
"Мы традиционно отмечали очень серьёзно и с большим достоинством этот праздник в Бельгии. Здесь никогда не было попыток нападать на память советских солдат и офицеров, которые погибли, сражаясь в рядах бельгийского сопротивления в годы войны", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин.
По его словам, нынешний формат отличается от празднования до времен пандемии коронавируса и последних событий на Украине.
В мероприятии приняли участие послы ряда государств СНГ, бельгийский представитель на уровне местных властей, россияне, проживающие в Бельгии.
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"Мы рады участию коллег из СНГ, которые сегодня почтили память павших, нашу общую Победу. Здесь также был бельгийский представитель мэрии, что тоже вызывает наше удовлетворение. Мы продолжим памятные мероприятия в Бельгии совместно с рядом ветеранских организаций этой страны", - добавил российский дипломат.
Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.
В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.