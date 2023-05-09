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Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии - РИА Новости, 09.05.2023
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14:30 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870624513.html
Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии
Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии - РИА Новости, 09.05.2023
Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии
Дипломаты России и стран СНГ, аккредитованные в Бельгии, в День Победы 9 мая почтили память советских участников Сопротивления, захороненных на городском... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:30
2023-05-09T14:30
в мире
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день победы
день победы — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ, аккредитованные в Бельгии, в День Победы 9 мая почтили память советских участников Сопротивления, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости. На этом кладбище находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших. "Мы традиционно отмечали очень серьёзно и с большим достоинством этот праздник в Бельгии. Здесь никогда не было попыток нападать на память советских солдат и офицеров, которые погибли, сражаясь в рядах бельгийского сопротивления в годы войны", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин. По его словам, нынешний формат отличается от празднования до времен пандемии коронавируса и последних событий на Украине. В мероприятии приняли участие послы ряда государств СНГ, бельгийский представитель на уровне местных властей, россияне, проживающие в Бельгии. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html
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в мире, бельгия, россия, украина, александр токовинин, снг, день победы, день победы — 2023
В мире, Бельгия, Россия, Украина, Александр Токовинин, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов в Бельгии

Дипломаты России и стран СНГ почтили память советских бойцов Сопротивления в Бельгии

© РИА Новости / Надим ЗуауиПамятник советским участникам Сопротивления на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, Бельгия
Памятник советским участникам Сопротивления на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Надим Зуауи
Памятник советским участникам Сопротивления на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты России и стран СНГ, аккредитованные в Бельгии, в День Победы 9 мая почтили память советских участников Сопротивления, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
На этом кладбище находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших.
Торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Вчера, 13:51
"Мы традиционно отмечали очень серьёзно и с большим достоинством этот праздник в Бельгии. Здесь никогда не было попыток нападать на память советских солдат и офицеров, которые погибли, сражаясь в рядах бельгийского сопротивления в годы войны", - сказал посол России в Бельгии Александр Токовинин.
По его словам, нынешний формат отличается от празднования до времен пандемии коронавируса и последних событий на Украине.
В мероприятии приняли участие послы ряда государств СНГ, бельгийский представитель на уровне местных властей, россияне, проживающие в Бельгии.
«
"Мы рады участию коллег из СНГ, которые сегодня почтили память павших, нашу общую Победу. Здесь также был бельгийский представитель мэрии, что тоже вызывает наше удовлетворение. Мы продолжим памятные мероприятия в Бельгии совместно с рядом ветеранских организаций этой страны", - добавил российский дипломат.
Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии.
В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
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