Рейтинг@Mail.ru
В Омске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
12:47 09.05.2023 (обновлено: 12:48 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870609155.html
В Омске прошел парад Победы
В Омске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Омске прошел парад Победы
День Победы в Омске отметили парадом, на котором присутствовали 10 тысяч зрителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:47
2023-05-09T12:48
общество
омск
виталий хоценко
т-34
день победы
день победы — 2023
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142968/00/1429680037_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_97284d91909c46d8aa83a9a26934e54a.jpg
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Омске отметили парадом, на котором присутствовали 10 тысяч зрителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Торжественным маршем в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Соборной площади города прошел 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений. В параде участвовала как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной войны. Колонну возглавлял легендарный танк Т-34. На трибуне присутствовали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники СВО и их семьи. "Фашисты любили хвастаться, что ничего не боятся. На самом деле они боялись многого, но больше всего морозов и сибиряков. И сегодня наши бойцы продолжают славные традиции дедов и прадедов", - заявил глава региона Виталий Хоценко. На трибуне вместе с врио губернатора присутствовали представители основных религиозных конфессий, лидеры национально-культурных объединений, представляющие финно-угорскую, немецкую, украинскую и татарскую народности Омского Прииртышья. "Торжественное построение и парад войск Омского гарнизона смотрели на Соборной площади 10 тысяч зрителей", - добавили в пресс-службе областного правительства. В праздничном параде приняли участие свыше тысячи военнослужащих, среди которых находились и бойцы СВО.
https://ria.ru/20230509/volgograd-1870600602.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870593746.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142968/00/1429680037_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_e14bf69fefd46c4a402f85f5e4a94968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, омск, виталий хоценко, т-34, день победы, день победы — 2023
Общество, Омск, Виталий Хоценко, Т-34, День Победы, День Победы — 2023, Омская область
В Омске прошел парад Победы

На парад Победы в Омске пришли десять тысячи зрителей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время военного парада в Омске
Военнослужащие во время военного парада в Омске - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время военного парада в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Омске отметили парадом, на котором присутствовали 10 тысяч зрителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Торжественным маршем в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Соборной площади города прошел 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений. В параде участвовала как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной войны. Колонну возглавлял легендарный танк Т-34. На трибуне присутствовали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники СВО и их семьи.
Участники военного парада в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Военный парад в Волгограде завершился авиационной частью
Вчера, 12:00
"Фашисты любили хвастаться, что ничего не боятся. На самом деле они боялись многого, но больше всего морозов и сибиряков. И сегодня наши бойцы продолжают славные традиции дедов и прадедов", - заявил глава региона Виталий Хоценко.
На трибуне вместе с врио губернатора присутствовали представители основных религиозных конфессий, лидеры национально-культурных объединений, представляющие финно-угорскую, немецкую, украинскую и татарскую народности Омского Прииртышья.
"Торжественное построение и парад войск Омского гарнизона смотрели на Соборной площади 10 тысяч зрителей", - добавили в пресс-службе областного правительства.
В праздничном параде приняли участие свыше тысячи военнослужащих, среди которых находились и бойцы СВО.
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади Каспийска
В Дагестане прошел парад Победы
Вчера, 11:30
 
Омская областьОбществоОмскВиталий ХоценкоТ-34День ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала