https://ria.ru/20230509/pobeda-1870609155.html

В Омске прошел парад Победы

В Омске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Омске прошел парад Победы

День Победы в Омске отметили парадом, на котором присутствовали 10 тысяч зрителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:47

2023-05-09T12:47

2023-05-09T12:48

общество

омск

виталий хоценко

т-34

день победы

день победы — 2023

омская область

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ОМСК, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Омске отметили парадом, на котором присутствовали 10 тысяч зрителей, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Торжественным маршем в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Соборной площади города прошел 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений. В параде участвовала как современная военная техника, так и времен Великой Отечественной войны. Колонну возглавлял легендарный танк Т-34. На трибуне присутствовали ветераны, труженики тыла, дети войны, участники СВО и их семьи. "Фашисты любили хвастаться, что ничего не боятся. На самом деле они боялись многого, но больше всего морозов и сибиряков. И сегодня наши бойцы продолжают славные традиции дедов и прадедов", - заявил глава региона Виталий Хоценко. На трибуне вместе с врио губернатора присутствовали представители основных религиозных конфессий, лидеры национально-культурных объединений, представляющие финно-угорскую, немецкую, украинскую и татарскую народности Омского Прииртышья. "Торжественное построение и парад войск Омского гарнизона смотрели на Соборной площади 10 тысяч зрителей", - добавили в пресс-службе областного правительства. В праздничном параде приняли участие свыше тысячи военнослужащих, среди которых находились и бойцы СВО.

https://ria.ru/20230509/volgograd-1870600602.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870593746.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, омск, виталий хоценко, т-34, день победы, день победы — 2023