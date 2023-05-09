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Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе - РИА Новости, 09.05.2023
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12:35 09.05.2023 (обновлено: 12:53 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870606907.html
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе - РИА Новости, 09.05.2023
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка" и поздравил всех с праздником Победы. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:35
2023-05-09T12:53
общество
херсонская область
россия
болгария
владимир сальдо
день победы
день победы — 2023
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ГЕНИЧЕНСКАЯ ГОРКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка" и поздравил всех с праздником Победы. "Сегодня такой день, именно 9 мая, я передаю поздравления с Днем Победы абсолютно всем, всем кто нас увидит и услышит - это и жителям всей России, это и участникам СВО, это и всему офицерскому составу и солдатам, которые сейчас продолжают борьбу. День Победы - наш общий праздник, и в этот день еще раз хочется вспомнить о всех тех, кто отдал свои жизни. Да, конечно, жизнь - это самое дорогое что есть у человека, но если она отдана за святое, за свободу – то, что можно было бы делать все то, чего человек хочет, а не того чего ему навязывают откуда-то извне… Вот за это и отдали жизни миллионы людей, которые сейчас вместе с нами", - сказал врио губернатора. К памятнику Сальдо пришел с портретом отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. "Это портрет моего отца, фронтовика, который прошел всеми фронтами Великой Отечественной войны, начал еще с финской кампании, закончил свою службу в военные годы в Болгарии, в болгарском городе Бургас", - добавил он.
https://ria.ru/20230509/italiya-1870606139.html
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общество, херсонская область , россия, болгария, владимир сальдо, день победы, день победы — 2023
Общество, Херсонская область , Россия, Болгария, Владимир Сальдо, День Победы, День Победы — 2023
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе

Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе и поздравил всех с праздником Победы

© Владимир Сальдо/TelegramВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка"
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе Пушка
© Владимир Сальдо/Telegram
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка"
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ГЕНИЧЕНСКАЯ ГОРКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка" и поздравил всех с праздником Победы.
"Сегодня такой день, именно 9 мая, я передаю поздравления с Днем Победы абсолютно всем, всем кто нас увидит и услышит - это и жителям всей России, это и участникам СВО, это и всему офицерскому составу и солдатам, которые сейчас продолжают борьбу. День Победы - наш общий праздник, и в этот день еще раз хочется вспомнить о всех тех, кто отдал свои жизни. Да, конечно, жизнь - это самое дорогое что есть у человека, но если она отдана за святое, за свободу – то, что можно было бы делать все то, чего человек хочет, а не того чего ему навязывают откуда-то извне… Вот за это и отдали жизни миллионы людей, которые сейчас вместе с нами", - сказал врио губернатора.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Под Римом возложили венки к мемориалу советским воинам
Вчера, 12:31
К памятнику Сальдо пришел с портретом отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
"Это портрет моего отца, фронтовика, который прошел всеми фронтами Великой Отечественной войны, начал еще с финской кампании, закончил свою службу в военные годы в Болгарии, в болгарском городе Бургас", - добавил он.
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ОбществоХерсонская областьРоссияБолгарияВладимир СальдоДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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