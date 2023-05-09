https://ria.ru/20230509/pobeda-1870606907.html

Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе

Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе - РИА Новости, 09.05.2023

Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка" и поздравил всех с праздником Победы. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:35

2023-05-09T12:35

2023-05-09T12:53

общество

херсонская область

россия

болгария

владимир сальдо

день победы

день победы — 2023

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ГЕНИЧЕНСКАЯ ГОРКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка" и поздравил всех с праздником Победы. "Сегодня такой день, именно 9 мая, я передаю поздравления с Днем Победы абсолютно всем, всем кто нас увидит и услышит - это и жителям всей России, это и участникам СВО, это и всему офицерскому составу и солдатам, которые сейчас продолжают борьбу. День Победы - наш общий праздник, и в этот день еще раз хочется вспомнить о всех тех, кто отдал свои жизни. Да, конечно, жизнь - это самое дорогое что есть у человека, но если она отдана за святое, за свободу – то, что можно было бы делать все то, чего человек хочет, а не того чего ему навязывают откуда-то извне… Вот за это и отдали жизни миллионы людей, которые сейчас вместе с нами", - сказал врио губернатора. К памятнику Сальдо пришел с портретом отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. "Это портрет моего отца, фронтовика, который прошел всеми фронтами Великой Отечественной войны, начал еще с финской кампании, закончил свою службу в военные годы в Болгарии, в болгарском городе Бургас", - добавил он.

https://ria.ru/20230509/italiya-1870606139.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870589705.html

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россия

болгария

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Дарья Буймова

общество, херсонская область , россия, болгария, владимир сальдо, день победы, день победы — 2023