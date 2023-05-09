Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе
Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе и поздравил всех с праздником Победы
© Владимир Сальдо/TelegramВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка"
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка"
ГЕНИЧЕНСКАЯ ГОРКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо возложил цветы на мемориальном комплексе "Пушка" и поздравил всех с праздником Победы.
"Сегодня такой день, именно 9 мая, я передаю поздравления с Днем Победы абсолютно всем, всем кто нас увидит и услышит - это и жителям всей России, это и участникам СВО, это и всему офицерскому составу и солдатам, которые сейчас продолжают борьбу. День Победы - наш общий праздник, и в этот день еще раз хочется вспомнить о всех тех, кто отдал свои жизни. Да, конечно, жизнь - это самое дорогое что есть у человека, но если она отдана за святое, за свободу – то, что можно было бы делать все то, чего человек хочет, а не того чего ему навязывают откуда-то извне… Вот за это и отдали жизни миллионы людей, которые сейчас вместе с нами", - сказал врио губернатора.
К памятнику Сальдо пришел с портретом отца, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
"Это портрет моего отца, фронтовика, который прошел всеми фронтами Великой Отечественной войны, начал еще с финской кампании, закончил свою службу в военные годы в Болгарии, в болгарском городе Бургас", - добавил он.