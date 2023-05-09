https://ria.ru/20230509/pobeda-1870593746.html

В Дагестане прошел парад Победы

В Дагестане прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Дагестане прошел парад Победы

Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади дагестанского Каспийска, передает... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:30

2023-05-09T11:30

2023-05-09T11:30

каспийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

день победы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

день победы — 2023

общество

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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости. Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих. Пешую колонну возглавила знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Сопровождала знаменную группу, в составе которой офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл), рота почетного караула. Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба КФл Олег Криворог, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Александр Пешков. В параде приняли участие личный состав флотилии, представители МЧС, состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни, 136 отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Также мимо трибун со зрителями и гостями прошли парадные расчеты от управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр, женщины-военнослужащие, юнармейцы и кадеты. Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Ахмат", мобильная лаборатория "Корвет-С". В составе колонны также можно было увидеть советскую боевую машину реактивной артиллерии "Катюша" и пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал".

https://ria.ru/20230509/parad-1870549379.html

https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html

каспийск

россия

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Дарья Буймова

каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), день победы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день победы — 2023, общество