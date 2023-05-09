В Дагестане прошел парад Победы
В Каспийске прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Администрация г. Каспийска/TelegramВоенный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади Каспийска
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади Каспийска
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих. Пешую колонну возглавила знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Сопровождала знаменную группу, в составе которой офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл), рота почетного караула. Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба КФл Олег Криворог, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Александр Пешков.
В параде приняли участие личный состав флотилии, представители МЧС, состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни, 136 отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Также мимо трибун со зрителями и гостями прошли парадные расчеты от управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр, женщины-военнослужащие, юнармейцы и кадеты.
Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Ахмат", мобильная лаборатория "Корвет-С". В составе колонны также можно было увидеть советскую боевую машину реактивной артиллерии "Катюша" и пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал".