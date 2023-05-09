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В Дагестане прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
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11:30 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870593746.html
В Дагестане прошел парад Победы
В Дагестане прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Дагестане прошел парад Победы
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади дагестанского Каспийска, передает... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:30
2023-05-09T11:30
каспийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
день победы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
день победы — 2023
общество
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости. Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих. Пешую колонну возглавила знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Сопровождала знаменную группу, в составе которой офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл), рота почетного караула. Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба КФл Олег Криворог, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Александр Пешков. В параде приняли участие личный состав флотилии, представители МЧС, состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни, 136 отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Также мимо трибун со зрителями и гостями прошли парадные расчеты от управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр, женщины-военнослужащие, юнармейцы и кадеты. Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Ахмат", мобильная лаборатория "Корвет-С". В составе колонны также можно было увидеть советскую боевую машину реактивной артиллерии "Катюша" и пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал".
https://ria.ru/20230509/parad-1870549379.html
https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html
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каспийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), день победы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день победы — 2023, общество
Каспийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), День Победы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), День Победы — 2023, Общество
В Дагестане прошел парад Победы

В Каспийске прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

© Администрация г. Каспийска/TelegramВоенный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади Каспийска
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади Каспийска
© Администрация г. Каспийска/Telegram
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади Каспийска
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая на центральной площади дагестанского Каспийска, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих. Пешую колонну возглавила знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Сопровождала знаменную группу, в составе которой офицеры Краснознаменной Каспийской флотилии (КФл), рота почетного караула. Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба КФл Олег Криворог, принимал парад командующий КФл контр-адмирал Александр Пешков.
Военный парад Восточного военного округа в Хабаровске в честь 75-летия Победы.
В Хабаровске прошел парад Победы
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В параде приняли участие личный состав флотилии, представители МЧС, состав пограничного управления ФСБ России по Дагестану, парадные расчеты региональных управлений МЧС и ФСИН, Дагестанской таможни, 136 отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Также мимо трибун со зрителями и гостями прошли парадные расчеты от управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр, женщины-военнослужащие, юнармейцы и кадеты.
Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц современной боевой техники и вооружения, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Ахмат", мобильная лаборатория "Корвет-С". В составе колонны также можно было увидеть советскую боевую машину реактивной артиллерии "Катюша" и пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал".
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КаспийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)День ПобедыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)День Победы — 2023Общество
 
 
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