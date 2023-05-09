https://ria.ru/20230509/pobeda-1870589705.html
Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата
Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2023
Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложил венки к могиле... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:06
2023-05-09T11:06
2023-05-09T13:46
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общество
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложил венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев.После церемонии Путин пообщался с ветеранами, а также с родными участников СВО - матерью одного из солдатов, которая пришла с портретом сына.Коллеги из стран СНГ прибыли в Россию за день до Дня Победы. Вместе с российским президентом они посмотрели парад на Красной площади.
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Участники парада и гости покидают Красную площадь
Участники парада и гости покидают Красную площадь
2023-05-09T11:06
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РИА Новости
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россия, армения, белоруссия, владимир путин, снг, день победы, общество, день победы — 2023
Россия, Армения, Белоруссия, Владимир Путин, СНГ, День Победы, Общество, День Победы — 2023
Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата
Путин и главы стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Москве