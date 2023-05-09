https://ria.ru/20230509/pobeda-1870589705.html

Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата

Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2023

Путин и лидеры стран СНГ возложили венки к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложил венки к могиле... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:06

2023-05-09T11:06

2023-05-09T13:46

россия

армения

белоруссия

владимир путин

снг

день победы

общество

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении возложил венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возлагают цветы к стелам городов-героев.После церемонии Путин пообщался с ветеранами, а также с родными участников СВО - матерью одного из солдатов, которая пришла с портретом сына.Коллеги из стран СНГ прибыли в Россию за день до Дня Победы. Вместе с российским президентом они посмотрели парад на Красной площади.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

россия

армения

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, белоруссия, владимир путин, снг, день победы, общество, день победы — 2023