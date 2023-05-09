https://ria.ru/20230509/pobeda-1870588437.html
Воробьев призвал помнить подвиги ветеранов
Воробьев призвал помнить подвиги ветеранов - РИА Новости, 09.05.2023
Воробьев призвал помнить подвиги ветеранов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравлении с Днем Победы отметил, что подвиги ветеранов Великой Отечественной войны должны жить в сердцах... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:01
2023-05-09T11:01
2023-05-09T11:01
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
день победы
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравлении с Днем Победы отметил, что подвиги ветеранов Великой Отечественной войны должны жить в сердцах подрастающего поколения. "Поздравляю всех с Днём Победы! Это особенный, дорогой для каждого человека и каждой семьи праздник. Мы вспоминаем наших дедов, прадедов ... Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в своё время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву", - сказал Воробьев на видео, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что важно разговаривать с детьми и внуками, которые уже не так часто видят ветеранов. По его словам, в этом году День Победы имеет особое значение, потому что многие россияне находятся на передовой ради того, чтобы не было угроз "нашей любимой стране". "Я хочу поблагодарить всех, кто сейчас помогает как парням на СВО, так и их семьям. Отдельный поклон нашим бойцам, нашим героям. Уверен, Победа будет за нами! С праздником! С Днём Победы!" - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, день победы, день победы — 2023
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День Победы, День Победы — 2023
Воробьев призвал помнить подвиги ветеранов
Губернатор Воробьев: подвиги ветеранов должны жить в сердцах подрастающего поколения
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравлении с Днем Победы отметил
, что подвиги ветеранов Великой Отечественной войны должны жить в сердцах подрастающего поколения.
"Поздравляю всех с Днём Победы! Это особенный, дорогой для каждого человека и каждой семьи праздник. Мы вспоминаем наших дедов, прадедов ... Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в своё время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву", - сказал Воробьев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
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Он отметил, что важно разговаривать с детьми и внуками, которые уже не так часто видят ветеранов. По его словам, в этом году День Победы имеет особое значение, потому что многие россияне находятся на передовой ради того, чтобы не было угроз "нашей любимой стране".
"Я хочу поблагодарить всех, кто сейчас помогает как парням на СВО, так и их семьям. Отдельный поклон нашим бойцам, нашим героям. Уверен, Победа будет за нами! С праздником! С Днём Победы!" - добавил Воробьев.
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