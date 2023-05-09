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Шествия "Бессмертного полка" проходят в Киргизии, Туркмении и Узбекистане

Шествия "Бессмертного полка" проходят в Киргизии, Туркмении и Узбекистане - РИА Новости, 09.05.2023

Шествия "Бессмертного полка" проходят в Киргизии, Туркмении и Узбекистане

Шествия "Бессмертного полка" проходят городах Киргизии, в также в столицах Узбекистана и Туркмении, передают во вторник корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:55

2023-05-09T09:55

2023-05-09T09:57

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БИШКЕК/АШХАБАД/ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" проходят городах Киргизии, в также в столицах Узбекистана и Туркмении, передают во вторник корреспонденты РИА Новости. КиргизияПо оценкам организаторов, в этом году в акции в Киргизии принимают участие более 60 тысяч человек. В Бишкеке они проходят маршем от Южных ворот города до площади Победы в центре столицы. Общая протяженность маршрута - около 7 километров. Шествие сопровождается музыкой и песнями военных лет: играют и поют "Смуглянку", "Катюшу", гимн Советского Союза и, конечно же, "День Победы". По данным МВД, охрану правопорядка в праздничные дни по республике осуществляют более пяти тысяч сотрудников милиции. Несколько сотен из них сопровождают шествие "Бессмертного полка". Также, по данным минобороны Киргизии, в этом году в Бишкеке в целях безопасности запретили снимать акцию с дронов - это право дано только операторам ведомства. Шествие в Бишкеке продлится несколько часов и закончится возложением цветов к Вечному огню на площади Победы. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область на юге республики принял участие в митинге-реквиеме и шествии "Бессмертного полка", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства страны. Глава кабмина возложил цветы к Вечному огню, почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и выступил с речью. Он отметил, что благодаря мужеству и героизму воинов, упорному труду людей в тылу "у нас есть возможность жить под открытым небом". "Пусть всегда будет мир и согласие на нашей земле! Желаю нашим ветеранам крепкого здоровья. Еще раз с праздником", - приводит слова Жапарова его пресс-служба. Отмечается, что глава кабмина Киргизии прошел во главе шествия "Бессмертного полка", неся портрет брата своего деда Айдарова Токтобека, который единственный из трех братьев вернулся с фронта. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды. ТуркменияСтавшее уже традиционным шествие "Бессмертного полка" прошло в Совместной туркмено-российской школе имени А.С Пушкина в Ашхабаде. В патриотической акции, инициированной посольством РФ в Ашхабаде, приняли участие около 1200 человек. Школьники и учителя с портретами своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и других родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли в торжественном шествии вокруг здания школы. На митинге перед началом шествия участников "Бессмертного полка" с Днем Победы поздравил советник российского посольство в Ашхабаде Владимир Нестоянов. Он выразил благодарность президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову за то, что в стране сохраняется историческая память об общем подвиге предков, победивших фашизм. В Туркмении никогда не предпринимались попытки переоценить или пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, а ее участники всегда пользовались в обществе почетом и уважением как герои, отстоявшие независимость родины. Более 70 тысяч бойцов из Туркменистана были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, жители Туркмении сдали в Фонд обороны 170 миллионов рублей наличными и около 7 с половиной тонн золотых и серебряных украшений. Узбекистан В Ташкенте акция "Бессмертный полк" проходит на территории мемориального комплекса "Братские могилы", в ней приняли участие сотни человек. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. Десятки тысяч людей по традиции с раннего утра пришли к "Братским могилам", чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. В том числе сотни человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции "Бессмертный полк". Здесь звучит музыка в исполнении военного оркестра, курсанты военных училищ демонстрируют навыки в строевой подготовке и обращении с оружием. Главы дипломатический миссий стран СНГ, в том числе посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, во вторник утром также возложили цветы к могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе. "Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили. В республике в настоящее время проживают 174 участника войны и около 10 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали почти 2 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, около 160 тысяч пропали без вести.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/polk-1870542365.html

https://ria.ru/20230508/paris-1870523763.html

https://ria.ru/20230508/polk-1870508179.html

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киргизия, узбекистан, туркмения, сердар бердымухамедов , акылбек жапаров, снг, день победы, день победы — 2023