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Посол и генконсул России возложили венки к мемориалу в Сиднее - РИА Новости, 09.05.2023
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09:41 09.05.2023 (обновлено: 09:42 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870565711.html
Посол и генконсул России возложили венки к мемориалу в Сиднее
Посол и генконсул России возложили венки к мемориалу в Сиднее - РИА Новости, 09.05.2023
Посол и генконсул России возложили венки к мемориалу в Сиднее
Посол России в Австралии Алексей Павловский и генконсул России в Сиднее Игорь Аржаев вместе с супругами, а также российские соотечественники по случаю Дня... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:41
2023-05-09T09:42
в мире
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сидней
австралия
алексей павловский
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский и генконсул России в Сиднее Игорь Аржаев вместе с супругами, а также российские соотечественники по случаю Дня Победы возложили венки к мемориалу в сиднейском парке "Вейверли", сообщает генконсульство РФ в Сиднее. "Девятого мая в парке "Вейверли" состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Венки к мемориалу возложили посол России в Австралии А. В. Павловский и генеральный консул РФ в Сиднее И. Н. Аржаев с супругами, а также российские соотечественники", - говорится в заявлении генконсульства в соцсетях.
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в мире, россия, сидней, австралия, алексей павловский, день победы, день победы — 2023
В мире, Россия, Сидней, Австралия, Алексей Павловский, День Победы, День Победы — 2023
Посол и генконсул России возложили венки к мемориалу в Сиднее

Посол и генконсул России в честь Дня Победы возложили венки к мемориалу в Сиднее

© Фото : Генеральное консульство России в СиднееМемориал в парке "Вейверли". 9 мая 2023
Мемориал в парке Вейверли. 9 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Генеральное консульство России в Сиднее
Мемориал в парке "Вейверли". 9 мая 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Австралии Алексей Павловский и генконсул России в Сиднее Игорь Аржаев вместе с супругами, а также российские соотечественники по случаю Дня Победы возложили венки к мемориалу в сиднейском парке "Вейверли", сообщает генконсульство РФ в Сиднее.
"Девятого мая в парке "Вейверли" состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Венки к мемориалу возложили посол России в Австралии А. В. Павловский и генеральный консул РФ в Сиднее И. Н. Аржаев с супругами, а также российские соотечественники", - говорится в заявлении генконсульства в соцсетях.
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В миреРоссияСиднейАвстралияАлексей ПавловскийДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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