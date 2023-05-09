https://ria.ru/20230509/pobeda-1870563781.html

Депутат Госдумы призвал помнить о подвигах во время Великой Отечественной

Депутат Госдумы призвал помнить о подвигах во время Великой Отечественной - РИА Новости, 09.05.2023

Депутат Госдумы призвал помнить о подвигах во время Великой Отечественной

Память о подвигах во время Великой Отечественной войны необходимо передать последующим поколениям ради сохранения общероссийской идентичности, считает депутат... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:28

2023-05-09T09:28

2023-05-09T09:28

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Память о подвигах во время Великой Отечественной войны необходимо передать последующим поколениям ради сохранения общероссийской идентичности, считает депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. "Память о подвигах наших предков необходимо сберечь и передать последующим поколениям ради сохранения нашей общероссийской идентичности — культуры, традиций, ценностей. Молодежь охотно участвует в наших патриотических проектах, например, в проекте "Подвиг народа", в рамках которого ребята из Воронежской и Белгородской областей собирают информацию о мирных жителях, пострадавших от рук фашистов в годы войны", — сказал Гаврилов РИА Новости. Дискредитация участия СССР во Второй мировой войне идет полным ходом, отметил он. "Западные страны не жалеют средств на демонизацию советского государства, освободительные действия нашей страны называют не иначе, как оккупацией. Мы не должны позволять распространяться этой лжи, особенно среди молодежи", - рассказал Гаврилов. При этом он отметил, что страна понесла чудовищные потери в период Великой Отечественной войны, нет такой семьи, которую бы не затронула война. "Вероломно вторгшемуся на нашу территорию врагу одними из первых дали отпор защитники Брестской крепости, среди которых был и мой дед, Василий Иванович Гаврилов. После Бреста он был в партизанском отряде, а позднее участвовал в прорыве блокады Ленинграда. С семьей — женой и сыном — дед смог увидеться только спустя пять лет", - добавил он.

https://ria.ru/20230508/voyna-1870449414.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870558267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ссср, брест, ленинград, сергей гаврилов, госдума рф, день победы, день победы — 2023