Ветеран рассказал о праздновании Дня Победы в 1945 году
Ветеран: когда люди узнали о Победе в 1945 году, плакали все — и женщины, и мужчины
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкМосквичи на Красной площади в День Победы 9 мая 1945 года
Москвичи на Красной площади в День Победы 9 мая 1945 года. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Когда люди узнали о Победе в 1945 году, плакали все – и женщины, и мужчины, рассказал в интервью РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Михаил Навроцкий, который живет в Приднестровье.
"Дали командиру телеграмму – Победа. Вот такая подписанная, капитуляция. Мы все, кто что имел: карабины, автоматы, пушки – всё вверх и стрельбу. День Победы. У женщин слёзы на глазах от радости. Даже мужики, и те рукавами вытирают", - сказал он.
Навроцкий в мае 1945 года был во Владивостоке, где проходил службу на Тихоокеанском флоте. Он участник войны с Японией. Жил во время оккупации немцами Украины. Сейчас ему 95 лет. Ветеран хорошо помнит, как весной 1944 года люди встречали советские войска.
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"Кто, что давал. Кто молока выносил пить, кто яичко отдавал, кто хлеба. Потому что фронт не останавливался – немцев гнали, дай боже", - отметил ветеран.
Навроцкий награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", Жукова и "Адмирала Кузнецова". За участие в войне с японцами на Дальнем Востоке ему было вручено благодарственное письмо за подписью Иосифа Сталина.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.