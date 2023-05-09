https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554941.html

Ветеран рассказал о праздновании Дня Победы в 1945 году

Ветеран рассказал о праздновании Дня Победы в 1945 году - РИА Новости, 09.05.2023

Ветеран рассказал о праздновании Дня Победы в 1945 году

Когда люди узнали о Победе в 1945 году, плакали все – и женщины, и мужчины, рассказал в интервью РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Михаил... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:10

2023-05-09T08:10

2023-05-09T08:17

молдавия

владивосток

япония

иосиф сталин (джугашвили)

день победы

общество

день победы — 2023

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Когда люди узнали о Победе в 1945 году, плакали все – и женщины, и мужчины, рассказал в интервью РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Михаил Навроцкий, который живет в Приднестровье. "Дали командиру телеграмму – Победа. Вот такая подписанная, капитуляция. Мы все, кто что имел: карабины, автоматы, пушки – всё вверх и стрельбу. День Победы. У женщин слёзы на глазах от радости. Даже мужики, и те рукавами вытирают", - сказал он. Навроцкий в мае 1945 года был во Владивостоке, где проходил службу на Тихоокеанском флоте. Он участник войны с Японией. Жил во время оккупации немцами Украины. Сейчас ему 95 лет. Ветеран хорошо помнит, как весной 1944 года люди встречали советские войска. Навроцкий награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", Жукова и "Адмирала Кузнецова". За участие в войне с японцами на Дальнем Востоке ему было вручено благодарственное письмо за подписью Иосифа Сталина. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230509/poschechina-1870550081.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

молдавия

владивосток

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, владивосток, япония, иосиф сталин (джугашвили), день победы, общество, день победы — 2023