https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554755.html

Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин

Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин - РИА Новости, 09.05.2023

Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:07

2023-05-09T08:07

2023-05-09T08:26

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вячеслав володин

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день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины.В своем телеграм-канале он отметил, что праздник, который объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, не "дает покоя Вашингтону и Брюсселю"."Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины", - написал Володин.Он добавил, что Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может."Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США", - подчеркнул спикер Госдумы.Володин считает, что не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем.День Победы объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, и это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю, отметил он."День Победы всех нас объединяет - русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма. Это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю", - написал Володин.Он заявил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России, никто не забудет, какой ценной досталась эта победа. Спикер Госдумы также подчеркнул важность сохранения для будущих поколений правду о войне."Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены! С Великим Праздником! С Днем Победы!", - добавил Володин.В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.

https://ria.ru/20230509/zakharyaev-1870533538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, вячеслав володин, в мире, день победы