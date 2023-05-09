https://ria.ru/20230509/pobeda-1870554755.html
Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин
Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин - РИА Новости, 09.05.2023
Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:07
2023-05-09T08:07
2023-05-09T08:26
украина
россия
вячеслав володин
в мире
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины.В своем телеграм-канале он отметил, что праздник, который объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, не "дает покоя Вашингтону и Брюсселю"."Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины", - написал Володин.Он добавил, что Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может."Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США", - подчеркнул спикер Госдумы.Володин считает, что не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем.День Победы объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, и это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю, отметил он."День Победы всех нас объединяет - русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма. Это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю", - написал Володин.Он заявил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России, никто не забудет, какой ценной досталась эта победа. Спикер Госдумы также подчеркнул важность сохранения для будущих поколений правду о войне."Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены! С Великим Праздником! С Днем Победы!", - добавил Володин.В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
https://ria.ru/20230509/zakharyaev-1870533538.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, вячеслав володин, в мире, день победы
Украина, Россия, Вячеслав Володин, В мире, День Победы
Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин
Володин: Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы "днем Европы"
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил
, что Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины.
В своем телеграм-канале он отметил, что праздник, который объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, не "дает покоя Вашингтону
и Брюсселю".
"Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы "днем европы" для граждан Украины", - написал Володин.
Он добавил, что Владимир Зеленский
совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может.
"Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО
, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США", - подчеркнул спикер Госдумы.
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Володин считает, что не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем.
День Победы объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, и это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю
, отметил он.
"День Победы всех нас объединяет - русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма. Это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю", - написал Володин.
Он заявил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России, никто не забудет, какой ценной досталась эта победа. Спикер Госдумы также подчеркнул важность сохранения для будущих поколений правду о войне.
"Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены! С Великим Праздником! С Днем Победы!", - добавил Володин.
В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором "назначил" на 9 мая День Европы.
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