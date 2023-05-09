"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации
Политолог из США Харрис: Зеленский захочет реванша и захвата Крыма в случае перемирия
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений Зеленского.
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"Даже если они примут раздел Украины как краткосрочную меру, чтобы остановить кровопролитие, киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, если когда-нибудь представится такая возможность в будущем", — спрогнозировал Харрис.
В нынешней ситуации, если между странами наступит мир, у украинского руководства все равно будет достаточно стимулов для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для нового раунда переговоров, полагает политолог.
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ отторгнуть российские территории приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.