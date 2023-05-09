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"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
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16:24 09.05.2023 (обновлено: 20:53 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/plan-1870639638.html
"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации
"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации
Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:24
2023-05-09T20:53
политика
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
запорожье
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений Зеленского.В нынешней ситуации, если между странами наступит мир, у украинского руководства все равно будет достаточно стимулов для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для нового раунда переговоров, полагает политолог.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ отторгнуть российские территории приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870236969.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, запорожье
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Запорожье
"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации

Политолог из США Харрис: Зеленский захочет реванша и захвата Крыма в случае перемирия

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений Зеленского.
«
"Даже если они примут раздел Украины как краткосрочную меру, чтобы остановить кровопролитие, киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории, если когда-нибудь представится такая возможность в будущем", — спрогнозировал Харрис.
В нынешней ситуации, если между странами наступит мир, у украинского руководства все равно будет достаточно стимулов для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для нового раунда переговоров, полагает политолог.
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ отторгнуть российские территории приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныЗапорожье
 
 
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