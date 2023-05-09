https://ria.ru/20230509/plan-1870639638.html

"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации

"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023

"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:24

2023-05-09T16:24

2023-05-09T20:53

политика

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

запорожье

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений Зеленского.В нынешней ситуации, если между странами наступит мир, у украинского руководства все равно будет достаточно стимулов для возобновления военных действий и обеспечения более выгодных условий для нового раунда переговоров, полагает политолог.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ отторгнуть российские территории приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870236969.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, запорожье