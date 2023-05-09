https://ria.ru/20230509/plakat-1870657641.html

Эстония отказалась снять антироссийский плакат в Нарве

Эстония отказалась снять антироссийский плакат в Нарве - РИА Новости, 09.05.2023

Эстония отказалась снять антироссийский плакат в Нарве

Эстония отказалась снять антироссийский плакат в Нарве, который видно из соседнего Ивангорода, сообщил во вторник государственный портал телерадиовещания ERR. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:16

2023-05-09T19:16

2023-05-09T19:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Эстония отказалась снять антироссийский плакат в Нарве, который видно из соседнего Ивангорода, сообщил во вторник государственный портал телерадиовещания ERR. По данным портала, во вторник утром на стене Нарвского замка, обращенной в сторону российского Ивангорода, появился плакат с изображением президента РФ Владимира Путина с негативной надписью. Эту акцию организовал Нарвский музей. Российские пограничники потребовали убрать плакат. "Сегодня утром на пограничном мосту через реку Нарва встретились представители эстонской и российской пограничных служб. Эта незапланированная встреча была инициирована российской стороной. Среди прочего, обсуждался плакат на Нарвском музее, который российские представители потребовали убрать", - сказал ERR глава Нарвского отделения департамента полиции и погранохраны Индрек Пюви. По его словам, представители департамента заявили, что такой плакат не запрещен в Эстонии. "В своей работе мы исходим из эстонского законодательства, и у российских чиновников нет оснований требовать демонтажа плаката", - заявил Пюви. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230508/natsizm-1870467868.html

https://ria.ru/20230503/estoniya-1869470141.html

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в мире, эстония, владимир путин, россия, нарва