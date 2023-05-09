Рейтинг@Mail.ru
Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/philips-1870663167.html
Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию
Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию - РИА Новости, 09.05.2023
Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию
Нидерландская компания-производитель медицинского оборудования Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на конфликт на Украине,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T20:18
2023-05-09T20:18
россия
украина
амстердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153129/41/1531294159_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_1e7254ac67353fd3718c4706be8ed331.jpg
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Нидерландская компания-производитель медицинского оборудования Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на конфликт на Украине, сообщает Рейтер со ссылкой на генерального директора компании Роя Якобса. По его словам, деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования. При этом компания прекратила продажу в стране своих товаров личной медицинской помощи, за исключением товаров по уходу для матерей.
https://ria.ru/20230430/ikea-1868897638.html
россия
украина
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153129/41/1531294159_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e585e74e56d25be2a998e1818be927b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, амстердам
Россия, Украина, Амстердам
Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию

Рейтер: глава Philips Якобс намерен продолжать поставлять больничное оборудование в Россию

CC BY-SA 3.0 / M.Minderhoud / Spaarne, Haarlem, november 2005На западе Нидерландов
На западе Нидерландов - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
CC BY-SA 3.0 / M.Minderhoud / Spaarne, Haarlem, november 2005
На западе Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Нидерландская компания-производитель медицинского оборудования Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на конфликт на Украине, сообщает Рейтер со ссылкой на генерального директора компании Роя Якобса.
«
"Право на медицинскую помощь является универсальным, а мы являемся частью системы предоставления медицинских услуг... Мы занимаемся этим и в России, и на Украине", - заявил Якобс на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме.
По его словам, деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования.
При этом компания прекратила продажу в стране своих товаров личной медицинской помощи, за исключением товаров по уходу для матерей.
Магазин Икеа в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Завод IKEA в Великом Новгороде получил новое название
30 апреля, 21:58
 
РоссияУкраинаАмстердам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала