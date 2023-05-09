https://ria.ru/20230509/philips-1870663167.html

Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию

Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию - РИА Новости, 09.05.2023

Philips продолжит поставлять медоборудование в Россию

Нидерландская компания-производитель медицинского оборудования Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на конфликт на Украине,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T20:18

2023-05-09T20:18

2023-05-09T20:18

россия

украина

амстердам

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Нидерландская компания-производитель медицинского оборудования Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на конфликт на Украине, сообщает Рейтер со ссылкой на генерального директора компании Роя Якобса. По его словам, деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования. При этом компания прекратила продажу в стране своих товаров личной медицинской помощи, за исключением товаров по уходу для матерей.

https://ria.ru/20230430/ikea-1868897638.html

россия

украина

амстердам

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, амстердам