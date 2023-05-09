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На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:22
2023-05-09T18:22
2023-05-09T18:22
сирия
хмеймим
россия
день победы — 2023
в мире
андрей сердюков
александр ефимов (посол россии в сирии)
махмуд аббас
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня на российской авиабазе Хмеймим (Сирийская Арабская Республика) состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении. Как уточнили в Минобороны, военный парад принял командующий группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Игорь Смолий. Отмечается, что на торжественном мероприятии также присутствовали министр обороны Сирийской Арабской Республики корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, посол России в САР Александр Ефимов, представители вооруженных сил, других силовых структур и государственной власти Сирии. По данным МО РФ, всего в пешей части парада было задействовано более 2 тысяч российских и сирийских военнослужащих. "За парадными расчетами подразделений авиабазы на летное поле вышла военная техника, более 80 единиц. Открыли прохождение механизированной колонны легендарный танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны", - добавили в министерстве.
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сирия, хмеймим, россия, день победы — 2023, в мире, андрей сердюков, александр ефимов (посол россии в сирии), махмуд аббас
Сирия, Хмеймим, Россия, День Победы — 2023, В мире, Андрей Сердюков, Александр Ефимов (посол России в Сирии), Махмуд Аббас
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня на российской авиабазе Хмеймим (Сирийская Арабская Республика) состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, военный парад принял командующий группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков
. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Игорь Смолий.
Отмечается, что на торжественном мероприятии также присутствовали министр обороны Сирийской Арабской Республики корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас
, посол России в САР Александр Ефимов
, представители вооруженных сил, других силовых структур и государственной власти Сирии.
«
"Сегодня мы собрались здесь в атмосфере дружбы и патриотизма, чтобы отдать дань памяти советскому народу, достойно отразившему нацистскую агрессию. Мы с гордостью взираем на подвиги советских войск, разгромивших врага, и одержавших победу над ним в кровопролитных боях за Родину. Россия продолжает борьбу за мир и безопасность во всем мире, в том числе сражаясь с международным терроризмом. За это вам, дорогие друзья, моя сердечная благодарность", - подчеркнул министр обороны Сирии.
По данным МО РФ, всего в пешей части парада было задействовано более 2 тысяч российских и сирийских военнослужащих.
"За парадными расчетами подразделений авиабазы на летное поле вышла военная техника, более 80 единиц. Открыли прохождение механизированной колонны легендарный танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны", - добавили в министерстве.
"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы