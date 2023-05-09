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На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T18:22

2023-05-09T18:22

2023-05-09T18:22

сирия

хмеймим

россия

день победы — 2023

в мире

андрей сердюков

александр ефимов (посол россии в сирии)

махмуд аббас

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На российской авиабазе Хмеймим в Сирии состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня на российской авиабазе Хмеймим (Сирийская Арабская Республика) состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - говорится в сообщении. Как уточнили в Минобороны, военный парад принял командующий группировкой войск (сил) ВС РФ в Сирии Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков. Командовал парадом заместитель командующего группировкой российских войск генерал-майор Игорь Смолий. Отмечается, что на торжественном мероприятии также присутствовали министр обороны Сирийской Арабской Республики корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, посол России в САР Александр Ефимов, представители вооруженных сил, других силовых структур и государственной власти Сирии. По данным МО РФ, всего в пешей части парада было задействовано более 2 тысяч российских и сирийских военнослужащих. "За парадными расчетами подразделений авиабазы на летное поле вышла военная техника, более 80 единиц. Открыли прохождение механизированной колонны легендарный танк Т-34 и автомобиль с полковым минометом времен Великой Отечественной войны", - добавили в министерстве.

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сирия, хмеймим, россия, день победы — 2023, в мире, андрей сердюков, александр ефимов (посол россии в сирии), махмуд аббас