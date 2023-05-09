Рейтинг@Mail.ru
На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 09.05.2023 (обновлено: 16:48 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/parad-1870638708.html
На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы
На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы
Самый северный в мире Парад Победы провели 9 мая в поселках российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:19
2023-05-09T16:48
шпицберген
александр твардовский
парад победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800849687_0:0:3556:2000_1920x0_80_0_0_b478d086648c20e6d424c17069581e08.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Самый северный в мире Парад Победы провели 9 мая в поселках российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Отмечается, что в преддверии праздника на самом севере Земли состоялся концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", который российские полярники подготовили своими силами. Уточняется, что финальную песню "День Победы" зрительный зал спел стоя.
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800849687_524:0:3191:2000_1920x0_80_0_0_19f62f1451538d308852f137989cacfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шпицберген, александр твардовский, парад победы, день победы — 2023
Шпицберген, Александр Твардовский, Парад Победы, День Победы — 2023
На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы

Минвостокразвития: самый северный в мире парад ко Дню Победы прошел на Шпицбергене

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Самый северный в мире Парад Победы провели 9 мая в поселках российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
«

"На Шпицбергене прошел самый северный в мире Парад Победы. Более полусотни машин, спецтехники, снегоходов ФГУП "Арктикуголь" в сопровождении вертолета МИ8-МВТ прошли парадным маршем по поселкам российского присутствия на архипелаге Шпицберген - Баренцбург и Пирамида. Участников парада приветствовали местные жители и иностранные гости", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что в преддверии праздника на самом севере Земли состоялся концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", который российские полярники подготовили своими силами. Уточняется, что финальную песню "День Победы" зрительный зал спел стоя.
 
ШпицбергенАлександр ТвардовскийПарад ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала