На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы
Минвостокразвития: самый северный в мире парад ко Дню Победы прошел на Шпицбергене
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Самый северный в мире Парад Победы провели 9 мая в поселках российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
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"На Шпицбергене прошел самый северный в мире Парад Победы. Более полусотни машин, спецтехники, снегоходов ФГУП "Арктикуголь" в сопровождении вертолета МИ8-МВТ прошли парадным маршем по поселкам российского присутствия на архипелаге Шпицберген - Баренцбург и Пирамида. Участников парада приветствовали местные жители и иностранные гости", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что в преддверии праздника на самом севере Земли состоялся концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", который российские полярники подготовили своими силами. Уточняется, что финальную песню "День Победы" зрительный зал спел стоя.