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На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы

На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

На Шпицбергене прошел самый северный в мире парад Победы

Самый северный в мире Парад Победы провели 9 мая в поселках российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:19

2023-05-09T16:19

2023-05-09T16:48

шпицберген

александр твардовский

парад победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Самый северный в мире Парад Победы провели 9 мая в поселках российского присутствия на архипелаге Шпицберген, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Отмечается, что в преддверии праздника на самом севере Земли состоялся концерт по мотивам поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", который российские полярники подготовили своими силами. Уточняется, что финальную песню "День Победы" зрительный зал спел стоя.

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шпицберген, александр твардовский, парад победы, день победы — 2023