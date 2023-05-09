https://ria.ru/20230509/parad-1870632940.html

В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона

В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона - РИА Новости, 09.05.2023

В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона

В Твери в честь 78-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:29

2023-05-09T15:29

2023-05-09T16:46

тверская область

тверь

германия

россия

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день победы

бтр-80

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ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Твери в честь 78-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Участие в мероприятии принял губернатор региона Игорь Руденя, в числе почетных гостей - фронтовики Борис Иванович Воробьев, Иван Евгеньевич Кладкевич, Петр Петрович Потемкин, Иван Михайлович Овинников, участники специальной военной операции, находящиеся на территории региона в настоящее время, а также родственники военнослужащих."9 Мая – это день нашей всенародной гордости, памяти и славы. 78 лет назад безоговорочной капитуляцией фашистской Германии закончилась Великая Отечественная война. Именно здесь, на земле Верхневолжья, началась дорога к Великой Победе. Началом побед Красной Армии стало освобождение первого областного центра – города Калинина. Следующим историческим событием стала Ржевская битва. Вот и сегодня наш народ, вся наша страна вновь противостоят нацистам. Мы четко знаем, и мы абсолютно уверены, что Победа будет за нами", – сказал на митинге Руденя.В строю прошли парадные расчеты: знаменная группа Тверского территориального гарнизона и знаменный взвод Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова; профессорско-преподавательский состав, офицеры-слушатели и курсанты академии; Военного учебного центра при ТвГТУ; летчики 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии; офицеры УФСИН России по Тверской области; представители Академии государственной противопожарной службы МЧС; кадеты школ N4 и N16 Твери, юнармейцы Верхневолжья и отряд "Сокол"; сводный военный оркестр.По площади прошла боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортер БТР-80, зенитные ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция 39-Н6 "Каста", система залпового огня "Торнадо С", установка ЗУ-23 для противовоздушной обороны и другие машины.После прохождения войск и техники губернатор вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы к стеле "Тверь – город воинской славы". Здесь состоялась минута молчания. Возложение цветов состоялось также к Обелиску Победы, Вечному огню, памятнику воинам – интернационалистам.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html

тверь

германия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тверь, германия, россия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, бтр-80, зрк с-300