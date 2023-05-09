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В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона - РИА Новости, 09.05.2023
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Тверская область
 
15:29 09.05.2023 (обновлено: 16:46 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/parad-1870632940.html
В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона
В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона - РИА Новости, 09.05.2023
В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона
В Твери в честь 78-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:29
2023-05-09T16:46
тверская область
тверь
германия
россия
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
день победы
бтр-80
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ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Твери в честь 78-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Участие в мероприятии принял губернатор региона Игорь Руденя, в числе почетных гостей - фронтовики Борис Иванович Воробьев, Иван Евгеньевич Кладкевич, Петр Петрович Потемкин, Иван Михайлович Овинников, участники специальной военной операции, находящиеся на территории региона в настоящее время, а также родственники военнослужащих."9 Мая – это день нашей всенародной гордости, памяти и славы. 78 лет назад безоговорочной капитуляцией фашистской Германии закончилась Великая Отечественная война. Именно здесь, на земле Верхневолжья, началась дорога к Великой Победе. Началом побед Красной Армии стало освобождение первого областного центра – города Калинина. Следующим историческим событием стала Ржевская битва. Вот и сегодня наш народ, вся наша страна вновь противостоят нацистам. Мы четко знаем, и мы абсолютно уверены, что Победа будет за нами", – сказал на митинге Руденя.В строю прошли парадные расчеты: знаменная группа Тверского территориального гарнизона и знаменный взвод Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова; профессорско-преподавательский состав, офицеры-слушатели и курсанты академии; Военного учебного центра при ТвГТУ; летчики 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии; офицеры УФСИН России по Тверской области; представители Академии государственной противопожарной службы МЧС; кадеты школ N4 и N16 Твери, юнармейцы Верхневолжья и отряд "Сокол"; сводный военный оркестр.По площади прошла боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортер БТР-80, зенитные ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция 39-Н6 "Каста", система залпового огня "Торнадо С", установка ЗУ-23 для противовоздушной обороны и другие машины.После прохождения войск и техники губернатор вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы к стеле "Тверь – город воинской славы". Здесь состоялась минута молчания. Возложение цветов состоялось также к Обелиску Победы, Вечному огню, памятнику воинам – интернационалистам.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
https://ria.ru/20230507/sady-1870322949.html
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тверь, германия, россия, игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, бтр-80, зрк с-300
Тверская область, Тверь, Германия, Россия, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День Победы, БТР-80, ЗРК С-300

В Твери в День Победы состоялся парад войск Тверского гарнизона

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Твери в честь 78-й годовщины Победы состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участие в мероприятии принял губернатор региона Игорь Руденя, в числе почетных гостей - фронтовики Борис Иванович Воробьев, Иван Евгеньевич Кладкевич, Петр Петрович Потемкин, Иван Михайлович Овинников, участники специальной военной операции, находящиеся на территории региона в настоящее время, а также родственники военнослужащих.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
3 мая, 18:59
"9 Мая – это день нашей всенародной гордости, памяти и славы. 78 лет назад безоговорочной капитуляцией фашистской Германии закончилась Великая Отечественная война. Именно здесь, на земле Верхневолжья, началась дорога к Великой Победе. Началом побед Красной Армии стало освобождение первого областного центра – города Калинина. Следующим историческим событием стала Ржевская битва. Вот и сегодня наш народ, вся наша страна вновь противостоят нацистам. Мы четко знаем, и мы абсолютно уверены, что Победа будет за нами", – сказал на митинге Руденя.
В строю прошли парадные расчеты: знаменная группа Тверского территориального гарнизона и знаменный взвод Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова; профессорско-преподавательский состав, офицеры-слушатели и курсанты академии; Военного учебного центра при ТвГТУ; летчики 12-ой гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии; офицеры УФСИН России по Тверской области; представители Академии государственной противопожарной службы МЧС; кадеты школ N4 и N16 Твери, юнармейцы Верхневолжья и отряд "Сокол"; сводный военный оркестр.
По площади прошла боевая и военная техника Тверского гарнизона: бронетранспортер БТР-80, зенитные ракетные комплексы С-125, С-75 и С-200, пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция 39-Н6 "Каста", система залпового огня "Торнадо С", установка ЗУ-23 для противовоздушной обороны и другие машины.
После прохождения войск и техники губернатор вместе с ветеранами и другими участниками торжеств возложил цветы к стеле "Тверь – город воинской славы". Здесь состоялась минута молчания. Возложение цветов состоялось также к Обелиску Победы, Вечному огню, памятнику воинам – интернационалистам.

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в акции Сад Памяти в Твери
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7 мая, 15:11
 
Тверская областьТверьГерманияРоссияИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День ПобедыБТР-80ЗРК С-300
 
 
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