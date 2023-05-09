https://ria.ru/20230509/parad-1870587629.html
На Красной площади завершился парад Победы
На Красной площади завершился парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
На Красной площади завершился парад Победы
На Красной площади завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прохождением колонны военной техники, при этом... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:52
2023-05-09T10:52
2023-05-09T11:47
безопасность
т-34
с-400 «триумф»
день победы
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прохождением колонны военной техники, при этом организаторы отказались от проведения авиационной части. В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники. По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг". Авиация в этом году в параде не участвует.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/molchanie-1870577361.html
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Марш парадных расчетов на Красной площади
Марш парадных расчетов на Красной площади
2023-05-09T10:52
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безопасность, т-34, с-400 «триумф», день победы, день победы — 2023
Безопасность, Т-34, С-400 «Триумф», День Победы, День Победы — 2023
На Красной площади завершился парад Победы
В Москве отменили воздушную часть парада Победы на Красной площади
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прохождением колонны военной техники, при этом организаторы отказались от проведения авиационной части.
В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.
По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".
Авиация в этом году в параде не участвует.
Путин на параде Победы объявил минуту молчания