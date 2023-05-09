https://ria.ru/20230509/parad-1870587629.html

На Красной площади завершился парад Победы

На Красной площади завершился парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

На Красной площади завершился парад Победы

На Красной площади завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прохождением колонны военной техники, при этом... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:52

2023-05-09T10:52

2023-05-09T11:47

безопасность

т-34

с-400 «триумф»

день победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади завершился военный парад в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прохождением колонны военной техники, при этом организаторы отказались от проведения авиационной части. В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники. По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг". Авиация в этом году в параде не участвует.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/molchanie-1870577361.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, т-34, с-400 «триумф», день победы, день победы — 2023