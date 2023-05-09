https://ria.ru/20230509/parad-1870564572.html
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией - РИА Новости, 09.05.2023
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией
Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:34
2023-05-09T09:34
2023-05-09T09:34
москва
россия
владимир путин
ка-52 "аллигатор"
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости. Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В частности, в красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит парад и выступит с речью.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, ка-52 "аллигатор", день победы, общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Ка-52 "Аллигатор", День Победы, Общество
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с конструктором военного вертолета