https://ria.ru/20230509/parad-1870564572.html

Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией

Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией - РИА Новости, 09.05.2023

Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией

Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:34

2023-05-09T09:34

2023-05-09T09:34

москва

россия

владимир путин

ка-52 "аллигатор"

день победы

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости. Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В частности, в красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит парад и выступит с речью.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, владимир путин, ка-52 "аллигатор", день победы, общество