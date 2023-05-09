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Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией - РИА Новости, 09.05.2023
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09:34 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/parad-1870564572.html
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией - РИА Новости, 09.05.2023
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией
Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:34
2023-05-09T09:34
москва
россия
владимир путин
ка-52 "аллигатор"
день победы
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости. Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В частности, в красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит парад и выступит с речью.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, россия, владимир путин, ка-52 "аллигатор", день победы, общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Ка-52 "Аллигатор", День Победы, Общество
Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с сувенирной продукцией

Зрителям парада Победы в Москве подготовили наборы с конструктором военного вертолета

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" на военном параде
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-С на военном параде - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" на военном параде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Зрителям парада Победы на Красной площади в Москве дарят наборы с сувенирной продукцией, сообщает корреспондент РИА Новости.
Подарки подготовлены на трибунах - на местах для зрителей. В частности, в красных мешочках с символикой 9 Мая находятся пледы, конструкторы с моделью российского боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Военный парад в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин посетит парад и выступит с речью.
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