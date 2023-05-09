https://ria.ru/20230509/parad-1870553332.html

В Новосибирске прошел парад Победы

В Новосибирске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Новосибирске прошел парад Победы

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел во вторник на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие около 2 тысяч РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:46

2023-05-09T07:46

2023-05-09T09:24

общество

новосибирск

россия

дмитрий песков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870561079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4aed8dc7a8a30715ae3e9c8a3bee2d10.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел во вторник на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие около 2 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск нацгвардии, Авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина, подразделения Росгвардии, региональных главков ФСИН, МЧС, МВД, а также юнармейцы прошли маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра по главной улице города – Красному проспекту. Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Традиционно возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. По данным пресс-службы Центрального военного округа, впервые в составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона были задействованы транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Всего же на главную площадь города вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники, в том числе и мобильная пусковая установка ракетного комплекса "Ярс" и стартовые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, в этом году в параде Победы приняли участие самолеты Су-34 Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова и современный улучшенный аналог Ан-2 - самолет ТВС-2МС, разработанный в СибНИА им. С.А. Чаплыгина. По окончании военного парада на площади Ленина состоялось торжественное открытие акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Курсанты торжественно вынесли большую копию Знамени Победы, знамя "Новосибирск – Город трудовой доблести". Одновременно на городских видеоэкранах началась трансляция фотографий участников Великой Отечественной войны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году было принято организаторами акции, поучаствовать в ней можно в другом формате. Он выразил уверенность, что люди "будут самым широким образом отмечать праздник".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/parad-1870555547.html

https://ria.ru/20230509/kosmonavty-1870537376.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Парад Победы в Новосибирске Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Новосибирске: по центральной улице города прошли парадные расчеты военнослужащих и курсантов, а также колонны современной военной техники. 2023-05-09T07:46 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирск, россия, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, день победы — 2023