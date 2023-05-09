https://ria.ru/20230509/parad-1870553332.html
В Новосибирске прошел парад Победы
В Новосибирске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Новосибирске прошел парад Победы
Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел во вторник на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие около 2 тысяч РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:46
2023-05-09T07:46
2023-05-09T09:24
общество
новосибирск
россия
дмитрий песков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
день победы
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НОВОСИБИРСК, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел во вторник на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие около 2 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск нацгвардии, Авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина, подразделения Росгвардии, региональных главков ФСИН, МЧС, МВД, а также юнармейцы прошли маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра по главной улице города – Красному проспекту. Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Традиционно возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. По данным пресс-службы Центрального военного округа, впервые в составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона были задействованы транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Всего же на главную площадь города вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники, в том числе и мобильная пусковая установка ракетного комплекса "Ярс" и стартовые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, в этом году в параде Победы приняли участие самолеты Су-34 Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова и современный улучшенный аналог Ан-2 - самолет ТВС-2МС, разработанный в СибНИА им. С.А. Чаплыгина. По окончании военного парада на площади Ленина состоялось торжественное открытие акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Курсанты торжественно вынесли большую копию Знамени Победы, знамя "Новосибирск – Город трудовой доблести". Одновременно на городских видеоэкранах началась трансляция фотографий участников Великой Отечественной войны. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году было принято организаторами акции, поучаствовать в ней можно в другом формате. Он выразил уверенность, что люди "будут самым широким образом отмечать праздник".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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Парад Победы в Новосибирске
Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Новосибирске: по центральной улице города прошли парадные расчеты военнослужащих и курсантов, а также колонны современной военной техники.
2023-05-09T07:46
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общество, новосибирск, россия, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день победы, день победы — 2023
Общество, Новосибирск, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День Победы, День Победы — 2023
В Новосибирске прошел парад Победы
В Новосибирске прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы
НОВОСИБИРСК, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел во вторник на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие около 2 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, Новосибирского военного института войск нацгвардии, Авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина, подразделения Росгвардии, региональных главков ФСИН, МЧС, МВД, а также юнармейцы прошли маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра по главной улице города – Красному проспекту.
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Открывала торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Традиционно возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34.
По данным пресс-службы Центрального военного округа, впервые в составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона были задействованы транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Всего же на главную площадь города вышло около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники, в том числе и мобильная пусковая установка ракетного комплекса "Ярс" и стартовые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Кроме того, в этом году в параде Победы приняли участие самолеты Су-34 Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова и современный улучшенный аналог Ан-2 - самолет ТВС-2МС, разработанный в СибНИА им. С.А. Чаплыгина.
По окончании военного парада на площади Ленина состоялось торжественное открытие акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате. Курсанты торжественно вынесли большую копию Знамени Победы, знамя "Новосибирск – Город трудовой доблести". Одновременно на городских видеоэкранах началась трансляция фотографий участников Великой Отечественной войны.
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отмечал, что решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в этом году было принято организаторами акции, поучаствовать в ней можно в другом формате. Он выразил уверенность, что люди "будут самым широким образом отмечать праздник".
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