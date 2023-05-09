https://ria.ru/20230509/parad-1870549379.html

В Хабаровске прошел парад Победы

В Хабаровске прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Хабаровске прошел парад Победы

Военная техника и парадные расчеты прошли по улицам Хабаровска в честь 78-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:38

2023-05-09T06:38

2023-05-09T09:24

хабаровск

россия

дальний восток

михаил дегтярев

алексей ртищев

день победы

общество

день победы — 2023

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ХАБАРОВСК, 9 мая - РИА Новости. Военная техника и парадные расчеты прошли по улицам Хабаровска в честь 78-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости. В Хабаровске во вторник пасмурная погода, моросит дождь. Перед парадом техники выступил губернатор региона Михаил Дегтярев, который заявил, что дальневосточники по праву гордятся своим вкладом в великую победу. "В историю страны и военного искусства вошла переброска 20 стрелковых дивизий, 8 танковых соединений с Дальнего Востока к Москве для решающей битвы, которая остановила врага на подступах к столице и положила начало первым победам наших войск над врагом. Снаряды, орудия, техника, самолеты, сделанные у нас в крае, помогали гнать захватчиков с нашей земли. После капитуляции Германии наши воины под командованием маршала Александра Михайловича Василевского, штаб которого располагался в Хабаровске, разгромили Квантунскую армию милитаристской Японии и поставили точку во Второй мировой войне", - сказал Дегтярев с трибуны. Традиционно парад начался с выноса флага РФ и копии Знамени Победы на центральную площадь имени Ленина. Командовал парадом врио начальника штаба ВВО генерал-майор Алексей Ртищев, принимал военный парад кавалер трёх орденов мужества врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. Далее по площади прошли: рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула, парадные расчеты офицеров штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, расчеты кадетов, юнармейцев, курсантов. Всего в параде приняли участие более 3,1 тысячи человек. В колонне проехали танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивные миномёты БМ-13 "Катюша", а также современные образцы вооружения, военной и спецтехники: БТР 82А, модернизированные танки Т-80БВМ, 152-мм самоходные гаубицы МСТА-С, модернизированные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ракетный комплекс "Искандер-М" и зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", а также комплексы РЭБ "Москва" и другие вооружения. По площади прошла и колонна из 18 ретроавтомобилей Хабаровского клуба "Авторетро-100". Всего в параде было задействовано около 90 образцов вооружения, военной и спецтехники. По данным ВВО, в военных парадах в городах Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ принимают участие более 10,5 тысяч человек, в том числе от Минобороны РФ более 7,1 тысячи военнослужащих, задействовано около 295 единиц военной и специальной техники.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/parad-1870544069.html

https://ria.ru/20230509/parad-1870548952.html

https://ria.ru/20230509/parad-1870544403.html

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хабаровск, россия, дальний восток, михаил дегтярев, алексей ртищев, день победы, общество, день победы — 2023