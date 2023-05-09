https://ria.ru/20230509/parad-1870548952.html

В Чите прошел парад Победы

В Чите прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Чите прошел парад Победы

Парад, посвящённый 78-й годовщине Победы, прошёл в Чите, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:23

2023-05-09T06:23

2023-05-09T09:22

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ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Парад, посвящённый 78-й годовщине Победы, прошёл в Чите, передаёт корреспондент РИА Новости. Парад открыл губернатор Забайкалья Александр Осипов. "Почти 80 лет в этот день проходит празднование великого события – победы нашей страны над нацизмом... Уже второй год мы празднуем этот праздник иначе, чем в предыдущие десятилетия. Сотни тысяч соотечественников снова на фронте. Снова, как и в той войне, против нацизма. Сотни тысяч забайкальцев сопереживают и думают о своих земляках, каждый день молятся, переживают о своих родных и близких…Дорогие воины, именно вы лучше и яснее видите и понимаете с кем мы имеем дело. Видите, что нацистская гадина снова подняла голову. Поэтому вы обязаны сделать всё, чтобы победить… Мы верим в вас. Берегите себя и своих боевых товарищей. Победа будет за нами! Враг будет разбит! С 9 мая!" - отметил губернатор. Открыли прохождение парадных расчётов барабанщицы. Следом по площади прошла рота почётного караула, офицеры 212-го окружного учебного центра, строй лётчиков и специалистов противовоздушной обороны, курсанты мотострелковых войск, военнослужащие-танкисты окружного учебного центра, воины-ракетчики, расчёты зенитной ракетной бригады, воинов радиационной, химической и биологической защиты, а также представители пограничного управления ФСБ по Забайкалью, сотрудники управления МВД по краю, представители регионального ГУ МЧС и женщины-военнослужащие. Впервые в этом году в параде приняли участие девушки-юнармейцы и воспитанники Краевой кадетской школы-интерната. Механизированную колонну возглавлял танк Т-34. Также по площади проехала самоходная артиллерийская установка СУ-100, советские тяжёлые мотоциклы М-72, которые выпускали с 1941 по 1960 годы, советский грузовик ЗИС-5, бронетранспортёр БТР-80, боевая машина пехоты БМП-2. Впервые на параде проехал "Палантин" - мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, который используют на СВО для борьбы со средствами связи, а также с беспилотной авиацией противника. Также забайкальцы впервые увидели комплекс разминирования "Уран-6". Управлять роботом-сапёром можно дистанционно при помощи пульта. Комплекс использовался в Сирии. А сейчас его применяют на СВО.

https://ria.ru/20230509/parad-1870544069.html

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Парад Победы в Чите Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Чите: по центральной улице города прошли парадные расчеты военнослужащих и курсантов, а также колонны военной техники, передает корреспондент РИА Новости. 2023-05-09T06:23 true PT0M16S

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