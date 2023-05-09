https://ria.ru/20230509/parad-1870544403.html
В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы
В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы
Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство Камчатки. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T04:30
2023-05-09T04:30
2023-05-09T09:23
общество
петропавловск-камчатский
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владимир солодов
день победы
день победы — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство Камчатки. Перед началом парада перед собравшимися выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев. "Мы отдаем дань уважения светлой памяти тех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Мы склоняем головы перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, которые погибли от безжалостных и варварских нападений неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в бою. За Россию!" - приводят власти слова Юлдашева. Всех погибших почтили минутой молчания. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил собравшихся с праздником и отметил, что нельзя допустить искажения исторической правды и обесценивания подвига советского солдата. В торжественном марше приняли участие сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-востоке, военнослужащие 53-й дивизии противовоздушной обороны, радиотехнического и зенитного ракетного полков, дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской 40-й отдельной бригады морской пехоты, личный состав 520-й отдельной береговой ракетной бригады и другие военнослужащие. Также маршем прошли курсанты, расчеты сотрудников УМВД, спасателей и кадетов. Во вторник в Петропавловске-Камчатском открылись выставки автомобилей-победителей конкурса "Спасибо деду за Победу!", а также военной техники и атрибутики. На главной сцене площади имени Ленина проходит концерт. В центре города развернуты три полевые кухни, где желающих угостят макаронами по-флотски и армейской кашей. Завершит День Победы праздничный салют в 22.00 (13.00 мск).Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230509/parad-1870544069.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html
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общество, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, владимир солодов, день победы, день победы — 2023
Общество, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия, Владимир Солодов, День Победы, День Победы — 2023
В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы
В Петропавловске-Камчатском прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство Камчатки.
Перед началом парада перед собравшимися выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России
Александр Юлдашев. "Мы отдаем дань уважения светлой памяти тех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Мы склоняем головы перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса
, которые погибли от безжалостных и варварских нападений неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в бою. За Россию!" - приводят власти слова Юлдашева.
Во Владивостоке прошел парад Победы
Всех погибших почтили минутой молчания. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
поздравил собравшихся с праздником и отметил, что нельзя допустить искажения исторической правды и обесценивания подвига советского солдата.
В торжественном марше приняли участие сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-востоке, военнослужащие 53-й дивизии противовоздушной обороны, радиотехнического и зенитного ракетного полков, дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской 40-й отдельной бригады морской пехоты, личный состав 520-й отдельной береговой ракетной бригады и другие военнослужащие. Также маршем прошли курсанты, расчеты сотрудников УМВД, спасателей и кадетов.
Во вторник в Петропавловске-Камчатском открылись выставки автомобилей-победителей конкурса "Спасибо деду за Победу!", а также военной техники и атрибутики. На главной сцене площади имени Ленина проходит концерт. В центре города развернуты три полевые кухни, где желающих угостят макаронами по-флотски и армейской кашей. Завершит День Победы праздничный салют в 22.00 (13.00 мск).
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов