https://ria.ru/20230509/parad-1870544403.html

В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы

В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Петропавловске-Камчатском прошел парад Победы

Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство Камчатки. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T04:30

2023-05-09T04:30

2023-05-09T09:23

общество

петропавловск-камчатский

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владимир солодов

день победы

день победы — 2023

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Петропавловске-Камчатском, сообщает правительство Камчатки. Перед началом парада перед собравшимися выступил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев. "Мы отдаем дань уважения светлой памяти тех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Мы склоняем головы перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, которые погибли от безжалостных и варварских нападений неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в бою. За Россию!" - приводят власти слова Юлдашева. Всех погибших почтили минутой молчания. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил собравшихся с праздником и отметил, что нельзя допустить искажения исторической правды и обесценивания подвига советского солдата. В торжественном марше приняли участие сводная рота офицеров штаба и управления краснознаменных войск и сил на Северо-востоке, военнослужащие 53-й дивизии противовоздушной обороны, радиотехнического и зенитного ракетного полков, дважды краснознаменной Краснодарско-Харбинской 40-й отдельной бригады морской пехоты, личный состав 520-й отдельной береговой ракетной бригады и другие военнослужащие. Также маршем прошли курсанты, расчеты сотрудников УМВД, спасателей и кадетов. Во вторник в Петропавловске-Камчатском открылись выставки автомобилей-победителей конкурса "Спасибо деду за Победу!", а также военной техники и атрибутики. На главной сцене площади имени Ленина проходит концерт. В центре города развернуты три полевые кухни, где желающих угостят макаронами по-флотски и армейской кашей. Завершит День Победы праздничный салют в 22.00 (13.00 мск).Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230509/parad-1870544069.html

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

петропавловск-камчатский

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общество, петропавловск-камчатский, камчатка, россия, владимир солодов, день победы, день победы — 2023