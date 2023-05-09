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Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
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06:26 09.05.2023 (обновлено: 13:18 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/parad-1870536504.html
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T06:26
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день победы
безопасность
россия
москва
день победы — 2023
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Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.
россия
москва
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РИА Новости
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LIVE: Въезд военной техники в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы
LIVE: Въезд военной техники в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы
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день победы, видео, безопасность, россия, москва, день победы — 2023
День Победы, Безопасность, Россия, Москва, День Победы — 2023
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.
2023-05-09T06:26
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Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.
 
День ПобедыБезопасностьРоссияМоскваДень Победы — 2023
 
 
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