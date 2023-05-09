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Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция

Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023

Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция

Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T06:26

2023-05-09T06:26

2023-05-09T13:18

день победы

безопасность

россия

москва

день победы — 2023

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Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.

россия

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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