https://ria.ru/20230509/parad-1870536504.html
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.05.2023
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T06:26
2023-05-09T06:26
2023-05-09T13:18
день победы
безопасность
россия
москва
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870529785_0:15:615:361_1920x0_80_0_0_d12bd6aac12378bee39baa992b35cca0.jpg
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870529785_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_566a3845ad9e8a6d664f0d9d16804356.jpg
LIVE: Въезд военной техники в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы
LIVE: Въезд военной техники в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы
2023-05-09T06:26
true
PT198M45S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, видео, безопасность, россия, москва, день победы — 2023
День Победы, Безопасность, Россия, Москва, День Победы — 2023
Въезд военной техники в Москву перед парадом Победы. Прямая трансляция
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.
2023-05-09T06:26
true
PT198M45S
Военная техника въезжает в Москву в преддверии парада в честь Дня Победы.