Посол России в Нидерландах почтил память советских солдат
Посол России в Нидерландах Шульгин почтил память советских солдат на Советском поле славы
© Фото : предоставлено Ремко РейдингомСоветское Поле Славы
© Фото : предоставлено Ремко Рейдингом
Советское Поле Славы. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин вместе с другими российскими дипломатами в День Победы почтил память советских солдат на "Советском поле славы" под Амерсфортом.
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"Девятого мая представители Посольства России в Нидерландах во главе с послом Александром Шульгиным почтили память погибших советских воинов на мемориале "Советское поле славы" близ города Амерсфорт", - говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.
В ходе выступления Шульгин отметил непреходящее значение подвига советского народа, заплатившего огромную цену за освобождение мира от фашистского ига. Он высказался против попыток переписывания истории в угоду политической конъюнктуре.
В это день на мемориальном кладбище "Советское поле славы" в Нидерландах также прошла акция "Бессмертный полк". Как рассказал РИА Новости организатор мероприятия Рауф Гусейнов, на ней присутствовали представители почти всех республик, входивших в СССР. По его словам, несмотря на то, что последние два года нидерландские власти запрещали поднимать красные знамена на "Советском поле славы", взамен они дали разрешение поднять их на месте расстрела 77 советских военнопленных у памятника "Камп-Амерсфорт".
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лёусден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.