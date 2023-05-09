https://ria.ru/20230509/pamyat-1870678385.html

Посол России в Нидерландах почтил память советских солдат

Посол России в Нидерландах почтил память советских солдат - РИА Новости, 09.05.2023

Посол России в Нидерландах почтил память советских солдат

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин вместе с другими российскими дипломатами в День Победы почтил память советских солдат на "Советском поле славы" под РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T23:27

2023-05-09T23:27

2023-05-09T23:27

нидерланды

в мире

россия

гаага

александр шульгин

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день победы

день победы — 2023

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Александр Шульгин вместе с другими российскими дипломатами в День Победы почтил память советских солдат на "Советском поле славы" под Амерсфортом. Отмечается, что 9 мая в российском посольстве в Гааге также состоялся прием с участием представителей посольств целого ряда стран, народы которых внесли свой вклад в борьбу с германским фашизмом, в частности государств ОДКБ. В ходе выступления Шульгин отметил непреходящее значение подвига советского народа, заплатившего огромную цену за освобождение мира от фашистского ига. Он высказался против попыток переписывания истории в угоду политической конъюнктуре. В это день на мемориальном кладбище "Советское поле славы" в Нидерландах также прошла акция "Бессмертный полк". Как рассказал РИА Новости организатор мероприятия Рауф Гусейнов, на ней присутствовали представители почти всех республик, входивших в СССР. По его словам, несмотря на то, что последние два года нидерландские власти запрещали поднимать красные знамена на "Советском поле славы", взамен они дали разрешение поднять их на месте расстрела 77 советских военнопленных у памятника "Камп-Амерсфорт". Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Хотя официально он находится на территории города Лёусден, принято считать, что кладбище советских воинов принадлежит городу Амерсфорту. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нидерланды, в мире, россия, гаага, александр шульгин, одкб, день победы, день победы — 2023