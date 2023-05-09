https://ria.ru/20230509/pamyat-1870610097.html
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2023
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне
Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:52
2023-05-09T12:52
2023-05-09T12:52
россия
киргизия
михаил мишустин
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867796551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b3551349a1651313fcd0622e111675c.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым. "От всей души, сердечно хочу Вас поздравить с Днем Победы, а также братский киргизский народ… Важнейшее событие… Важно, что в Киргизии и в России хранят историческую память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, и бережно передают ее будущим поколениям наших граждан", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230508/mir-1870499569.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867796551_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_26ff3c73ac4bae77e2bd1862128755fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, михаил мишустин, день победы, великая отечественная война (1941-1945), день победы — 2023
Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы — 2023
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне
Мишустин: Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым.
"От всей души, сердечно хочу Вас поздравить с Днем Победы, а также братский киргизский народ… Важнейшее событие… Важно, что в Киргизии и в России хранят историческую память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, и бережно передают ее будущим поколениям наших граждан", - сказал премьер.
Россия и Киргизия обеспокоены попытками помешать многополярному миру