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Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2023
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12:52 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pamyat-1870610097.html
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2023
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне
Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:52
2023-05-09T12:52
россия
киргизия
михаил мишустин
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым. "От всей души, сердечно хочу Вас поздравить с Днем Победы, а также братский киргизский народ… Важнейшее событие… Важно, что в Киргизии и в России хранят историческую память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, и бережно передают ее будущим поколениям наших граждан", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230508/mir-1870499569.html
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россия, киргизия, михаил мишустин, день победы, великая отечественная война (1941-1945), день победы — 2023
Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы — 2023
Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне

Мишустин: Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым.
"От всей души, сердечно хочу Вас поздравить с Днем Победы, а также братский киргизский народ… Важнейшее событие… Важно, что в Киргизии и в России хранят историческую память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, и бережно передают ее будущим поколениям наших граждан", - сказал премьер.
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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РоссияКиргизияМихаил МишустинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы — 2023
 
 
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