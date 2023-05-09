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Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне

Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2023

Мишустин: Россия и Киргизия хранят память о Великой Отечественной войне

Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:52

2023-05-09T12:52

2023-05-09T12:52

россия

киргизия

михаил мишустин

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия хранят историческую память о Великой Отечественной войне, бережно передают ее будущим поколениям, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым. "От всей души, сердечно хочу Вас поздравить с Днем Победы, а также братский киргизский народ… Важнейшее событие… Важно, что в Киргизии и в России хранят историческую память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, и бережно передают ее будущим поколениям наших граждан", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230508/mir-1870499569.html

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киргизия

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Влада Копылова

россия, киргизия, михаил мишустин, день победы, великая отечественная война (1941-1945), день победы — 2023