https://ria.ru/20230509/pakistan-1870633506.html

Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера

Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера - РИА Новости, 09.05.2023

Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера

Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых митингов после ареста экс-премьера и главы оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:31

2023-05-09T15:31

2023-05-09T15:31

в мире

пакистан

имран хан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых митингов после ареста экс-премьера и главы оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. "Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь пришло время встать за него", - говорится в публикации в официальном аккаунте партии "Техрик-и-Инсаф" в Twitter. Запись сопровождается хештегом #ReleaseImranKhan ("освободите Имрана Хана") и фотографией с места ареста политического лидера, на которой написано "Забастовка (в) Пакистане". Власти Пакистана ранее во вторник сообщили, что Имран Хан был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Имрана Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий.

https://ria.ru/20230509/khan-1870619995.html

https://ria.ru/20230509/pakistan-1870608294.html

пакистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, имран хан