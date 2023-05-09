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Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера - РИА Новости, 09.05.2023
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15:31 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/pakistan-1870633506.html
Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера
Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера - РИА Новости, 09.05.2023
Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера
Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых митингов после ареста экс-премьера и главы оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:31
2023-05-09T15:31
в мире
пакистан
имран хан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых митингов после ареста экс-премьера и главы оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана. "Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь пришло время встать за него", - говорится в публикации в официальном аккаунте партии "Техрик-и-Инсаф" в Twitter. Запись сопровождается хештегом #ReleaseImranKhan ("освободите Имрана Хана") и фотографией с места ареста политического лидера, на которой написано "Забастовка (в) Пакистане". Власти Пакистана ранее во вторник сообщили, что Имран Хан был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир". Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Имрана Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий.
https://ria.ru/20230509/khan-1870619995.html
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в мире, пакистан, имран хан
В мире, Пакистан, Имран Хан
Оппозиция Пакистана призвала к протестам после ареста экс-премьера

Оппозиция Пакистана призвала к массовым протестам после ареста экс-премьера Хана

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в поддержку Имрана Хана в Исламабаде, Пакистан
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в поддержку Имрана Хана в Исламабаде, Пакистан - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в поддержку Имрана Хана в Исламабаде, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Пакистанская оппозиция призвала к проведению массовых митингов после ареста экс-премьера и главы оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана.
"Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь пришло время встать за него", - говорится в публикации в официальном аккаунте партии "Техрик-и-Инсаф" в Twitter.
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Сторонники экс-премьера Пакистана Хана заявили о его похищении
Вчера, 14:01
Запись сопровождается хештегом #ReleaseImranKhan ("освободите Имрана Хана") и фотографией с места ареста политического лидера, на которой написано "Забастовка (в) Пакистане".
Власти Пакистана ранее во вторник сообщили, что Имран Хан был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу "Аль-Кадир".
Ранее Национальное бюро отчетности начало расследование в отношении Имрана Хана, его жены и лидеров оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф", которые, по версии следствия, основали траст для создания "Университета Аль-Кадир" и своими действиями нанесли ущерб казне Пакистана в 50 миллиардов рупий.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Пакистане арестовали экс-премьера Имрана Хана
Вчера, 12:42
 
В миреПакистанИмран Хан
 
 
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