https://ria.ru/20230509/ogranicheniya-1870616058.html

В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта

В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта - РИА Новости, 09.05.2023

В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта

Все ограничения проезда транспорта в центре Москвы сняты, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:33

2023-05-09T13:33

2023-05-09T13:33

москва

парад победы

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все ограничения проезда транспорта в центре Москвы сняты, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Все перекрытия сняты. Движение в центре города полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Департамент отметил, что с 16.00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. Ранее сообщалось, что в День Победы ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда, а также изменится работа наземного транспорта и станций метро.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, парад победы, день победы — 2023