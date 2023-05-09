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В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта - РИА Новости, 09.05.2023
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13:33 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/ogranicheniya-1870616058.html
В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта
В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта - РИА Новости, 09.05.2023
В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта
Все ограничения проезда транспорта в центре Москвы сняты, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:33
2023-05-09T13:33
москва
парад победы
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все ограничения проезда транспорта в центре Москвы сняты, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Все перекрытия сняты. Движение в центре города полностью восстановлено", - говорится в сообщении. Департамент отметил, что с 16.00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. Ранее сообщалось, что в День Победы ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда, а также изменится работа наземного транспорта и станций метро.
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Влада Копылова
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москва, парад победы, день победы — 2023
Москва, Парад Победы, День Победы — 2023
В центре Москвы сняли все ограничения проезда транспорта

В центре Москвы сняли все ограничения проезда после окончания парада Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все ограничения проезда транспорта в центре Москвы сняты, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Все перекрытия сняты. Движение в центре города полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Департамент отметил, что с 16.00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.
Ранее сообщалось, что в День Победы ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда, а также изменится работа наземного транспорта и станций метро.
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