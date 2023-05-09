Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донбасса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении.
Всего было выпущено 214 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка.
Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов были ранены два человека в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 40 обстрелов украинских войск.