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Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/obstrely-1870539221.html
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T01:02
2023-05-09T01:02
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 214 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов были ранены два человека в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 40 обстрелов украинских войск.
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горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении.
Всего было выпущено 214 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка.
Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов были ранены два человека в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.
В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 40 обстрелов украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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