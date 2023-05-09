https://ria.ru/20230509/obstrely-1870539221.html

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T01:02

2023-05-09T01:02

2023-05-09T01:02

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 214 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Еленовка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов были ранены два человека в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 40 обстрелов украинских войск.

https://ria.ru/20230508/delo-1870491849.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия