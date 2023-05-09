https://ria.ru/20230509/obstrel-1870656139.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами - РИА Новости, 09.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами

Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Октябрьскому, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:11

2023-05-09T16:11

2023-05-09T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Октябрьскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины