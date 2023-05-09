Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку и Октябрьскому
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПовреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ
Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Октябрьскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Октябрьское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.