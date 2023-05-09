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Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 09.05.2023 (обновлено: 18:59 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870656139.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами - РИА Новости, 09.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами
Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Октябрьскому, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:11
2023-05-09T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Октябрьскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Октябрьский натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще семь натовских снарядов по Донецку и Октябрьскому

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПовреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ
Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Повреждение в заборе в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Октябрьскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 – населенный пункт Новоукраинка – населенный пункт Октябрьское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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