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При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/obstrel-1870652291.html
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2023
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области, погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:13
2023-05-09T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области, погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, предварительно, зафиксировано три прилета снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS по центру села. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов
При обстреле села в Запорожской области погибла женщина

При обстреле села Плодородное в Запорожской области погибла женщина, есть раненые

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области, погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"В День Победы нацисты обстреляли село Плодородное Мелитопольского района. Погибла женщина. Есть раненые", - написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно, зафиксировано три прилета снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS по центру села.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьКиевРоссияВладимир Рогов
 
 
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