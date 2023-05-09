https://ria.ru/20230509/obstrel-1870652291.html

При обстреле села в Запорожской области погибла женщина

При обстреле села в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 09.05.2023

При обстреле села в Запорожской области погибла женщина

Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области, погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T18:13

2023-05-09T18:13

2023-05-09T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области, погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, предварительно, зафиксировано три прилета снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS по центру села. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

запорожская область

киев

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, россия, владимир рогов