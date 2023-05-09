При обстреле села в Запорожской области погибла женщина
При обстреле села Плодородное в Запорожской области погибла женщина, есть раненые
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центру села Плодородное в Запорожской области, погибла женщина, есть раненые, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"В День Победы нацисты обстреляли село Плодородное Мелитопольского района. Погибла женщина. Есть раненые", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, предварительно, зафиксировано три прилета снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS по центру села.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.