https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам - РИА Новости, 09.05.2023
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам
Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:51
2023-05-09T13:51
2023-05-09T13:51
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство в Норвегии. Отмечается, что в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, а также российский военный атташе, посол Казахстана и старшая советница посольства Сербии. "По случаю 78-летия Победы над фашизмом на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло состоялась торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам... По окончании церемонии были возложены цветы к расположенному на этом же кладбище монументу югославским партизанам, погибшим в Норвегии", - говорится в сообщении посольства в соцсетях.
https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, осло, россия, день победы, день победы — 2023
В мире, Норвегия, Осло, Россия, День Победы, День Победы — 2023
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам
В Норвегии прошла церемония возложения венков у памятника советским воинам