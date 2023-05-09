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В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам - РИА Новости, 09.05.2023
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13:51 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам - РИА Новости, 09.05.2023
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам
Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:51
2023-05-09T13:51
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство в Норвегии. Отмечается, что в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, а также российский военный атташе, посол Казахстана и старшая советница посольства Сербии. "По случаю 78-летия Победы над фашизмом на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло состоялась торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам... По окончании церемонии были возложены цветы к расположенному на этом же кладбище монументу югославским партизанам, погибшим в Норвегии", - говорится в сообщении посольства в соцсетях.
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в мире, норвегия, осло, россия, день победы, день победы — 2023
В мире, Норвегия, Осло, Россия, День Победы, День Победы — 2023
В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам

В Норвегии прошла церемония возложения венков у памятника советским воинам

© Фото : Посольство России в НорвегииТоржественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, Норвегия
Торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Посольство России в Норвегии
Торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, Норвегия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство в Норвегии.
Отмечается, что в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, а также российский военный атташе, посол Казахстана и старшая советница посольства Сербии.
"По случаю 78-летия Победы над фашизмом на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло состоялась торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам... По окончании церемонии были возложены цветы к расположенному на этом же кладбище монументу югославским партизанам, погибшим в Норвегии", - говорится в сообщении посольства в соцсетях.
Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько в День Победы возложили венок к памятнику советским воинам в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Посол России возложил венок к памятнику советским воинам в Афинах
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