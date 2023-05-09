https://ria.ru/20230509/norvegiya-1870618784.html

В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам

В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам - РИА Новости, 09.05.2023

В Норвегии возложили венки у памятника советским воинам

Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:51

2023-05-09T13:51

2023-05-09T13:51

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков у памятника советским воинам прошла по случаю 9 Мая на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло, сообщило российское посольство в Норвегии. Отмечается, что в церемонии возложения цветов принял участие посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили, а также российский военный атташе, посол Казахстана и старшая советница посольства Сербии. "По случаю 78-летия Победы над фашизмом на кладбище Вестре Гравлюнд в Осло состоялась торжественная церемония возложения венков у памятника павшим советским воинам... По окончании церемонии были возложены цветы к расположенному на этом же кладбище монументу югославским партизанам, погибшим в Норвегии", - говорится в сообщении посольства в соцсетях.

https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html

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Дарья Буймова

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