https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870624249.html

Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту

Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2023

Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту

Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил, что уже с 10 мая политформирование откроет горячую линию для защиты тех, РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:29

2023-05-09T14:29

2023-05-09T14:29

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

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день победы — 2023

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил, что уже с 10 мая политформирование откроет горячую линию для защиты тех, кого оштрафовали за георгиевскую ленту на Дне Победы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Протоколы составляли прямо на мемориале "Вечность", куда многие жители столицы приходили поклониться памяти предкам, отстоявших мир в борьбе с фашизмом. "Знаю, что в отношении некоторых граждан протоколы составили прямо на марше. Партия социалистов решила открыть с завтрашнего дня горячую линию для этих людей, наши юристы подготовили все документы для того, чтобы никто не был оштрафован", - сказал Додон журналистам. По его словам, власти запретили ношение георгиевской ленты в прошлом году, однако как тогда, так и сегодня он вышел 9 мая с символом Победы, не боясь санкций. По мнению Додона, любая попытка штрафовать за георгиевскую ленту обречена на провал, так как в суде протоколы будут аннулированы, потому что есть решение Конституционного суда. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административных лицам — 500-1000 долларов, юридическим лицам — 1000-1670 долларов.

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html

https://ria.ru/20230504/moldaviya-1869614773.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, день победы, день победы — 2023