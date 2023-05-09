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Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2023
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14:29 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870624249.html
Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту
Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2023
Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту
Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил, что уже с 10 мая политформирование откроет горячую линию для защиты тех, РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T14:29
2023-05-09T14:29
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил, что уже с 10 мая политформирование откроет горячую линию для защиты тех, кого оштрафовали за георгиевскую ленту на Дне Победы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Протоколы составляли прямо на мемориале "Вечность", куда многие жители столицы приходили поклониться памяти предкам, отстоявших мир в борьбе с фашизмом. "Знаю, что в отношении некоторых граждан протоколы составили прямо на марше. Партия социалистов решила открыть с завтрашнего дня горячую линию для этих людей, наши юристы подготовили все документы для того, чтобы никто не был оштрафован", - сказал Додон журналистам. По его словам, власти запретили ношение георгиевской ленты в прошлом году, однако как тогда, так и сегодня он вышел 9 мая с символом Победы, не боясь санкций. По мнению Додона, любая попытка штрафовать за георгиевскую ленту обречена на провал, так как в суде протоколы будут аннулированы, потому что есть решение Конституционного суда. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административных лицам — 500-1000 долларов, юридическим лицам — 1000-1670 долларов.
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, День Победы, День Победы — 2023
Социалисты Молдавии помогут оштрафованным за георгиевскую ленту

Социалисты Молдавии откроют горячую линию для защиты оштрафованных за георгиевскую ленту

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк", посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон заявил, что уже с 10 мая политформирование откроет горячую линию для защиты тех, кого оштрафовали за георгиевскую ленту на Дне Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Протоколы составляли прямо на мемориале "Вечность", куда многие жители столицы приходили поклониться памяти предкам, отстоявших мир в борьбе с фашизмом.
Бывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту
Вчера, 11:29
"Знаю, что в отношении некоторых граждан протоколы составили прямо на марше. Партия социалистов решила открыть с завтрашнего дня горячую линию для этих людей, наши юристы подготовили все документы для того, чтобы никто не был оштрафован", - сказал Додон журналистам.
По его словам, власти запретили ношение георгиевской ленты в прошлом году, однако как тогда, так и сегодня он вышел 9 мая с символом Победы, не боясь санкций.
«
"Запретили в прошлом году, но мы и тогда вышли с георгиевской лентой. Более того, после этого Конституционный суд признал наше право и принял постановление о том, что запрет георгиевской ленты – это антиконституционно. К сожалению, нынешние власти Молдовы по примеру других стран запрещают символы Победы. Полиция обещала штрафовать всех, кто сегодня наденет георгиевскую ленточку. Мы этого не боимся. Мы чтим память наших предков, отцов, поэтому вышли с этим символом Победы и мира", - пояснил он.
По мнению Додона, любая попытка штрафовать за георгиевскую ленту обречена на провал, так как в суде протоколы будут аннулированы, потому что есть решение Конституционного суда.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административных лицам — 500-1000 долларов, юридическим лицам — 1000-1670 долларов.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Жителям Молдавии за ношение георгиевской ленты грозит штраф до 500 долларов
4 мая, 12:02
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
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