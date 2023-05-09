https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2023
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в День Победы принял участие в марше "Бессмертный полк" и надел георгиевскую ленту, хотя ее демонстрация в стране запрещена,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:29
2023-05-09T11:29
2023-05-09T11:32
в мире
молдавия
игорь додон
день победы
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в День Победы принял участие в марше "Бессмертный полк" и надел георгиевскую ленту, хотя ее демонстрация в стране запрещена, передает корреспондент РИА Новости. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Шествие стартовало с площади Великого национального собрания в центре Кишинева и завершилось на мемориальном комплексе "Вечность". "Сегодня День Победы - несмотря на все попытки властей запугать народ, он массово вышел на марш. Я надел георгиевскую ленту, потому что это символ нашей победы. В Молдавии 9 мая был, есть и будет Днем Победы", - заявил Додон в комментарии РИА Новости. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html
https://ria.ru/20230509/kishinev-1870584602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Игорь Додон, День Победы, День Победы — 2023
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту, несмотря на запрет
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в День Победы принял участие в марше "Бессмертный полк" и надел георгиевскую ленту, хотя ее демонстрация в стране запрещена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Шествие стартовало с площади Великого национального собрания в центре Кишинева и завершилось на мемориальном комплексе "Вечность".
"Сегодня День Победы - несмотря на все попытки властей запугать народ, он массово вышел на марш. Я надел георгиевскую ленту, потому что это символ нашей победы. В Молдавии 9 мая был, есть и будет Днем Победы", - заявил Додон в комментарии РИА Новости.
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.
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