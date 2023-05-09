https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html

Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником

Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником - РИА Новости, 09.05.2023

Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником

Премьер Молдавии Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что День Победы — это не повод праздновать, в этот день нужно вспоминать погибших. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:36

2023-05-09T09:36

2023-05-09T12:37

в мире

молдавия

кишинев

дорин речан

игорь гросу

майя санду

день победы

день победы — 2023

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что День Победы — это не повод праздновать, в этот день нужно вспоминать погибших. С его позицией согласился премьер Речан, отметивший, что 9 мая в Молдавии "не празднуют, а поминают тех, кто погиб, защищая свои ценности". Власти республики возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. В церемонии приняли участие президент Майя Санду, глава парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, министр внутренних дел Анна Ревенко и другие официальные лица. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции — марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия — от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" построили в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев республики воевали в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, дорин речан, игорь гросу, майя санду, день победы, день победы — 2023