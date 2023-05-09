https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870564879.html
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником - РИА Новости, 09.05.2023
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником
Премьер Молдавии Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что День Победы — это не повод праздновать, в этот день нужно вспоминать погибших. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:36
2023-05-09T09:36
2023-05-09T12:37
в мире
молдавия
кишинев
дорин речан
игорь гросу
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день победы
день победы — 2023
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что День Победы — это не повод праздновать, в этот день нужно вспоминать погибших. С его позицией согласился премьер Речан, отметивший, что 9 мая в Молдавии "не празднуют, а поминают тех, кто погиб, защищая свои ценности". Власти республики возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. В церемонии приняли участие президент Майя Санду, глава парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, министр внутренних дел Анна Ревенко и другие официальные лица. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции — марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия — от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" построили в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев республики воевали в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, дорин речан, игорь гросу, майя санду, день победы, день победы — 2023
В мире, Молдавия, Кишинев, Дорин Речан, Игорь Гросу, Майя Санду, День Победы, День Победы — 2023
Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником
Власти Молдавии считают День Победы не праздником, а поводом вспомнить погибших
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу заявили, что День Победы — это не повод праздновать, в этот день нужно вспоминать погибших.
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"Я думаю, что это день поминовения, мы должны вспомнить о наших дедах и прадедах, которые воевали, потеряли жизни из-за катаклизма прошлого века. К сожалению, человечество еще не выучило урок", — заявил Гросу.
С его позицией согласился премьер Речан, отметивший, что 9 мая в Молдавии "не празднуют, а поминают тех, кто погиб, защищая свои ценности".
Власти республики возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе
. В церемонии приняли участие президент Майя Санду
, глава парламента Игорь Гросу, премьер Дорин Речан, министр внутренних дел Анна Ревенко и другие официальные лица.
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На прошлой неделе состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции — марша "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого национального собрания в центре Кишинева.
Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор
заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия — от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность".
Мемориальный комплекс "Вечность" построили в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Около 400 тысяч уроженцев республики воевали в Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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