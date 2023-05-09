В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны
Посол России Леденев: в Боливии прошло несколько мероприятий, приуроченных ко Дню Победы
Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Посольство России провело целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Михаил Леденев.
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"Состоялся "Бессмертный полк" в Ла-Пасе. Соотечественники, учащиеся российско-боливийской школы и выпускники российских вузов прошли около одного километра от площади Гумбольдта до российского посольства, где возложили венки к памятной доске, которая была установлена в прошлом году по инициативе и на средства соотечественников. Участники также почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания", - сказал посол.
Он добавил, что возложить цветы приехали сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве самого высотного в мире центра ядерных исследований и технологий в Боливии.
Памятная доска находится при входе в дипмиссию. Здесь на русском и испанском языках выгравированы слова: "1941-1945. Памяти героев-защитников Родины в Великой Отечественной войне".
Уточняется, что на торжественном приеме в честь Дня Победы присутствовали представители администрации президента, МИД, руководства страны, участники популярной боливийской группы Kala Marka, журналисты ведущих СМИ. Боливийцы исполнили на русском языке песни военных лет. Кроме этого, в посольстве состоялся кинопоказ фильма "Ржев", в муниципальном театре Ла-Паса - концерт, а в городе Санта-Крус прошла акция "Сад памяти".
"Все прошло замечательно", - подчеркнул Леденев.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.