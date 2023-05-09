https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870675277.html

В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны

В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2023

В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны

Посольство России провело целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Михаил Леденев. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:45

2023-05-09T22:45

2023-05-09T22:45

боливия

россия

ла-пас (департамент)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

день победы

день победы — 2023

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Посольство России провело целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Михаил Леденев. Он добавил, что возложить цветы приехали сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве самого высотного в мире центра ядерных исследований и технологий в Боливии. Памятная доска находится при входе в дипмиссию. Здесь на русском и испанском языках выгравированы слова: "1941-1945. Памяти героев-защитников Родины в Великой Отечественной войне". Уточняется, что на торжественном приеме в честь Дня Победы присутствовали представители администрации президента, МИД, руководства страны, участники популярной боливийской группы Kala Marka, журналисты ведущих СМИ. Боливийцы исполнили на русском языке песни военных лет. Кроме этого, в посольстве состоялся кинопоказ фильма "Ржев", в муниципальном театре Ла-Паса - концерт, а в городе Санта-Крус прошла акция "Сад памяти". "Все прошло замечательно", - подчеркнул Леденев. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html

боливия

россия

ла-пас (департамент)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

боливия, россия, ла-пас (департамент), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", день победы, день победы — 2023