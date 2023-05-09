Рейтинг@Mail.ru
В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870675277.html
В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны
В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2023
В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны
Посольство России провело целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Михаил Леденев. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:45
2023-05-09T22:45
боливия
россия
ла-пас (департамент)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15128/17/151281735_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_bccdae47244802d0b9e7aaa14271148f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Посольство России провело целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Михаил Леденев. Он добавил, что возложить цветы приехали сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве самого высотного в мире центра ядерных исследований и технологий в Боливии. Памятная доска находится при входе в дипмиссию. Здесь на русском и испанском языках выгравированы слова: "1941-1945. Памяти героев-защитников Родины в Великой Отечественной войне". Уточняется, что на торжественном приеме в честь Дня Победы присутствовали представители администрации президента, МИД, руководства страны, участники популярной боливийской группы Kala Marka, журналисты ведущих СМИ. Боливийцы исполнили на русском языке песни военных лет. Кроме этого, в посольстве состоялся кинопоказ фильма "Ржев", в муниципальном театре Ла-Паса - концерт, а в городе Санта-Крус прошла акция "Сад памяти". "Все прошло замечательно", - подчеркнул Леденев. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html
https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html
боливия
россия
ла-пас (департамент)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15128/17/151281735_54:0:719:499_1920x0_80_0_0_478cf39a0194b8b80f3db26502dff103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
боливия, россия, ла-пас (департамент), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", день победы, день победы — 2023
Боливия, Россия, Ла-Пас (департамент), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", День Победы, День Победы — 2023
В Боливии почтили память героев Великой Отечественной войны

Посол России Леденев: в Боливии прошло несколько мероприятий, приуроченных ко Дню Победы

© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Посольство России провело целый ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Михаил Леденев.
«
"Состоялся "Бессмертный полк" в Ла-Пасе. Соотечественники, учащиеся российско-боливийской школы и выпускники российских вузов прошли около одного километра от площади Гумбольдта до российского посольства, где возложили венки к памятной доске, которая была установлена в прошлом году по инициативе и на средства соотечественников. Участники также почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания", - сказал посол.
Он добавил, что возложить цветы приехали сотрудники "Росатома", участвующие в строительстве самого высотного в мире центра ядерных исследований и технологий в Боливии.
Памятная доска находится при входе в дипмиссию. Здесь на русском и испанском языках выгравированы слова: "1941-1945. Памяти героев-защитников Родины в Великой Отечественной войне".
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Акция "Бессмертный полк"
Вчера, 03:23
Уточняется, что на торжественном приеме в честь Дня Победы присутствовали представители администрации президента, МИД, руководства страны, участники популярной боливийской группы Kala Marka, журналисты ведущих СМИ. Боливийцы исполнили на русском языке песни военных лет. Кроме этого, в посольстве состоялся кинопоказ фильма "Ржев", в муниципальном театре Ла-Паса - концерт, а в городе Санта-Крус прошла акция "Сад памяти".
"Все прошло замечательно", - подчеркнул Леденев.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В МИД сообщили, что в 40 странах мира прошли акции, посвященные Дню Победы
Вчера, 14:53
 
БоливияРоссияЛа-Пас (департамент)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"День ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала