https://ria.ru/20230509/memorialy-1870577910.html

На Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма, заявил Путин

На Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2023

На Западе уничтожают мемориалы и создают культ нацизма, заявил Путин

На Западе уничтожают мемориалы и памятники советским воинам, создают культ нацизма, такое надругательство - это тоже преступление и реваншизм тех, кто готовил... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:22

2023-05-09T10:22

2023-05-09T11:53

владимир путин

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день победы

политика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Западе уничтожают мемориалы и памятники советским воинам, создают культ нацизма, такое надругательство - это тоже преступление и реваншизм тех, кто готовил новый поход на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать", - сказал Путин на Параде Победы.Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения, по его словам, "это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира"."Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права", - отметил президент России.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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Выступление Владимира Путина на Параде Победы Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своем выступлении на Красной площади президент вспомнил о героях Великой Отечественной, указал на действия Запада и поблагодарил участников спецоперации в Донбассе. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. 2023-05-09T10:22 true PT9M54S

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Влада Копылова

владимир путин, день победы — 2023, день победы, политика