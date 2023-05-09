https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html

"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев

"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев - РИА Новости, 09.05.2023

"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев

Читатели Die Welt раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкие слова о после Украины в Германии Алексее Макееве. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T09:01

2023-05-09T09:01

2023-05-09T09:01

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украина

германия

киев

андрей мельник

нато

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкие слова о после Украины в Германии Алексее Макееве."Он должен встать со своей пятой точки, наконец-то громко заявить о себе и добиться результатов по таким жизненно важным вопросам, как поставка немецких истребителей и военных кораблей Киеву и присоединение Украины к НАТО", — заявил Мельник в интервью RND.Пользователи портала посчитали, что экс-посол в Германии лишь только испортил отношение западных союзников к Украине, и предложили ему отправиться воевать за свою страну, а не делать громкие и оскорбительные высказывания."Мельник показал истинное лицо Украины", — отметил Gerd S."Почему Мельнику, поддерживающего Бандеру, все еще дают возможность высказываться? Непонятно, почему еврейская община еще ничего с этим не сделала", — прокомментировал Wolf B."Он не сделал ничего хорошего для образа Украины своими вопиющими требованиями и оскорблениями", — пожаловался Frau Taus V.

https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html

https://ria.ru/20230509/poschechina-1870550081.html

украина

германия

киев

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в мире, украина, германия, киев, андрей мельник, нато