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"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев - РИА Новости, 09.05.2023
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09:01 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/melnik-1870560331.html
"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев
"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев - РИА Новости, 09.05.2023
"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев
Читатели Die Welt раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкие слова о после Украины в Германии Алексее Макееве. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T09:01
2023-05-09T09:01
в мире
украина
германия
киев
андрей мельник
нато
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкие слова о после Украины в Германии Алексее Макееве."Он должен встать со своей пятой точки, наконец-то громко заявить о себе и добиться результатов по таким жизненно важным вопросам, как поставка немецких истребителей и военных кораблей Киеву и присоединение Украины к НАТО", — заявил Мельник в интервью RND.Пользователи портала посчитали, что экс-посол в Германии лишь только испортил отношение западных союзников к Украине, и предложили ему отправиться воевать за свою страну, а не делать громкие и оскорбительные высказывания."Мельник показал истинное лицо Украины", — отметил Gerd S."Почему Мельнику, поддерживающего Бандеру, все еще дают возможность высказываться? Непонятно, почему еврейская община еще ничего с этим не сделала", — прокомментировал Wolf B."Он не сделал ничего хорошего для образа Украины своими вопиющими требованиями и оскорблениями", — пожаловался Frau Taus V.
https://ria.ru/20230509/styd-1870546715.html
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в мире, украина, германия, киев, андрей мельник, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Андрей Мельник, НАТО
"Показал истинное лицо Украины". Резкий выпад Мельника разозлил немцев

Читатели Die Welt предложили отправить экс-посла Украины Мельника воевать в рядах ВСУ

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Читатели Die Welt раскритиковали замглавы украинского МИД Андрея Мельника за его резкие слова о после Украины в Германии Алексее Макееве.
"Он должен встать со своей пятой точки, наконец-то громко заявить о себе и добиться результатов по таким жизненно важным вопросам, как поставка немецких истребителей и военных кораблей Киеву и присоединение Украины к НАТО", — заявил Мельник в интервью RND.
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Пользователи портала посчитали, что экс-посол в Германии лишь только испортил отношение западных союзников к Украине, и предложили ему отправиться воевать за свою страну, а не делать громкие и оскорбительные высказывания.
«

"Мельник оказал Украине медвежью услугу. Я знаю много людей, которые считают украинцев грубыми только из-за того, что он говорит. Презираю этого человека за его манеры", — написала Nadine L.

"Мельник показал истинное лицо Украины", — отметил Gerd S.
"Почему Мельнику, поддерживающего Бандеру, все еще дают возможность высказываться? Непонятно, почему еврейская община еще ничего с этим не сделала", — прокомментировал Wolf B.
"Он не сделал ничего хорошего для образа Украины своими вопиющими требованиями и оскорблениями", — пожаловался Frau Taus V.
«

"Какой же он мерзкий. Только и может на всех кричать, сидя в безопасности. Отправьте его воевать на полях боя Украины, и он тут же завопит о мирных переговорах", — подытожил Franz H.

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