https://ria.ru/20230509/melitopol-1870666483.html
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы"
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы" - РИА Новости, 09.05.2023
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы"
На площади Победы в городе Мелитополе (Запорожская область) в рамках всероссийской акции "Лучи Победы" с помощью прожекторов подсветили копию знамени Победы,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:00
2023-05-09T21:00
2023-05-09T21:01
мелитополь
запорожская область
россия
день победы — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. На площади Победы в городе Мелитополе (Запорожская область) в рамках всероссийской акции "Лучи Победы" с помощью прожекторов подсветили копию знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали организаторы мероприятия из министерства культуры региона, лучи прожекторов сделали похожие на те, что использовались в Москве в 1945 году. Акцию посвятили памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе утром прошло несколько мероприятий, в том числе возложение цветов к Вечному огню, а также стихийный автопробег. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html
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мелитополь, запорожская область, россия, день победы — 2023
Мелитополь, Запорожская область, Россия, День Победы — 2023
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы"
В центре Мелитополя подсветили копию знамени Победы с помощью прожекторов