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В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы" - РИА Новости, 09.05.2023
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21:00 09.05.2023 (обновлено: 21:01 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/melitopol-1870666483.html
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы"
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы" - РИА Новости, 09.05.2023
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы"
На площади Победы в городе Мелитополе (Запорожская область) в рамках всероссийской акции "Лучи Победы" с помощью прожекторов подсветили копию знамени Победы,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T21:00
2023-05-09T21:01
мелитополь
запорожская область
россия
день победы — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. На площади Победы в городе Мелитополе (Запорожская область) в рамках всероссийской акции "Лучи Победы" с помощью прожекторов подсветили копию знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали организаторы мероприятия из министерства культуры региона, лучи прожекторов сделали похожие на те, что использовались в Москве в 1945 году. Акцию посвятили памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе утром прошло несколько мероприятий, в том числе возложение цветов к Вечному огню, а также стихийный автопробег. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230509/meropriyatiya-1870628325.html
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мелитополь, запорожская область, россия, день победы — 2023
Мелитополь, Запорожская область, Россия, День Победы — 2023
В Мелитополе прошла акция "Лучи Победы"

В центре Мелитополя подсветили копию знамени Победы с помощью прожекторов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПлощадь Победы в Мелитополе
Площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости
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Площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. На площади Победы в городе Мелитополе (Запорожская область) в рамках всероссийской акции "Лучи Победы" с помощью прожекторов подсветили копию знамени Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали организаторы мероприятия из министерства культуры региона, лучи прожекторов сделали похожие на те, что использовались в Москве в 1945 году.
Акцию посвятили памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, в городе утром прошло несколько мероприятий, в том числе возложение цветов к Вечному огню, а также стихийный автопробег.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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МелитопольЗапорожская областьРоссияДень Победы — 2023
 
 
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