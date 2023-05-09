https://ria.ru/20230509/mariupol-1870638375.html

Ночные волки восстановили Вечный огонь в Мариуполе

Ночные волки восстановили Вечный огонь в Мариуполе - РИА Новости, 09.05.2023

Ночные волки восстановили Вечный огонь в Мариуполе

Комплекс "Вечный огонь" и памятник воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 120-й Таганрогский дивизий восстановлен международным мотоклубом "Ночные волки",... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:17

2023-05-09T16:17

2023-05-09T16:17

мариуполь

донецкая народная республика

андрей бобровский

олег моргун

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МАРИУПОЛЬ, 9 май - РИА Новости. Комплекс "Вечный огонь" и памятник воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 120-й Таганрогский дивизий восстановлен международным мотоклубом "Ночные волки", огонь был зажжен байкерами от лампады, которую они зажгли ранее от огня памятника "Родина мать" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает корреспондент РИА Новости. "Данная акция проходит уже девятый год подряд. Акция называется "Дороги победы". Проводится она международным мотоклубом "Ночные волки". Год назад, в рамках гуманитарной миссии мы случайно заехали на это место. Увидели, в каком непотребном состоянии находится один из символов великой Победы. Мемориальные доски с именами были разбиты. Фамилии были утрачены. Подошла женщина в возрасте и глядя на нас умоляющими глазами, спросила: "Ребята, все? Памятника больше не будет? Пушку забираете?" Мы оторопели от этого. И в тот момент возникла мысль, что надо включаться", - рассказал собравшимся у восстановленного памятника президент отделения "Дороги победы" международного мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский. Монумент находится в левобережной части города по адресу Морской бульвар 46Б. Мемориальный комплекс включает в себя постамент с пушкой времен Великой Отечественной войны ЗИС-3, таблички с именами героев и "Вечный огонь". На открытии памятника собралось несколько сотен жителей Мариуполя, присутствовал мэр города Олег Моргун, депутаты Народного Совета ДНР, и представители движения Юнаармия.

https://ria.ru/20230509/mariupol-1870636285.html

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донецкая народная республика

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Влада Копылова

мариуполь, донецкая народная республика, андрей бобровский, олег моргун