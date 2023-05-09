Ночные волки восстановили Вечный огонь в Мариуполе
Ночные волки восстановили Вечный огонь и памятник воинам-освободителям в Мариуполе
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкВид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе
Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 9 май - РИА Новости. Комплекс "Вечный огонь" и памятник воинам-освободителям 221-й Мариупольской и 120-й Таганрогский дивизий восстановлен международным мотоклубом "Ночные волки", огонь был зажжен байкерами от лампады, которую они зажгли ранее от огня памятника "Родина мать" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Данная акция проходит уже девятый год подряд. Акция называется "Дороги победы". Проводится она международным мотоклубом "Ночные волки". Год назад, в рамках гуманитарной миссии мы случайно заехали на это место. Увидели, в каком непотребном состоянии находится один из символов великой Победы. Мемориальные доски с именами были разбиты. Фамилии были утрачены. Подошла женщина в возрасте и глядя на нас умоляющими глазами, спросила: "Ребята, все? Памятника больше не будет? Пушку забираете?" Мы оторопели от этого. И в тот момент возникла мысль, что надо включаться", - рассказал собравшимся у восстановленного памятника президент отделения "Дороги победы" международного мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский.
Монумент находится в левобережной части города по адресу Морской бульвар 46Б. Мемориальный комплекс включает в себя постамент с пушкой времен Великой Отечественной войны ЗИС-3, таблички с именами героев и "Вечный огонь".
На открытии памятника собралось несколько сотен жителей Мариуполя, присутствовал мэр города Олег Моргун, депутаты Народного Совета ДНР, и представители движения Юнаармия.