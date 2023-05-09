https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы - РИА Новости, 09.05.2023
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы и заявил, что память о Великой Отечественной войне является для белорусов... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:47
2023-05-09T08:47
2023-05-09T08:47
день победы
день победы — 2023
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы и заявил, что память о Великой Отечественной войне является для белорусов объединяющей силой и жизненным ориентиром. "Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях. Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления", - говорится в поздравлении Лукашенко соотечественникам, опубликованном на его сайте. Глава белорусского государства выразил уверенность, что "правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли". "Укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог нас сломить и уничтожить", - отметил он. Лукашенко заявил, что в Белоруссии помнят "каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге". "В эти дни Беларусь отдает дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, день победы — 2023, белоруссия, александр лукашенко, в мире
День Победы, День Победы — 2023, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы
Лукашенко: память о войне служит для белорусов объединяющей силой и жизненным ориентиром
МИНСК, 9 мая – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил
соотечественников с Днем Победы и заявил, что память о Великой Отечественной войне является для белорусов объединяющей силой и жизненным ориентиром.
"Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях. Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления", - говорится в поздравлении Лукашенко соотечественникам, опубликованном на его сайте.
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Глава белорусского государства выразил уверенность, что "правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли". "Укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог нас сломить и уничтожить", - отметил он.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии помнят "каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге".
"В эти дни Беларусь отдает дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней", - добавил Лукашенко.
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