https://ria.ru/20230509/lukashenko-1870558734.html

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы - РИА Новости, 09.05.2023

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы и заявил, что память о Великой Отечественной войне является для белорусов... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:47

2023-05-09T08:47

2023-05-09T08:47

день победы

день победы — 2023

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы и заявил, что память о Великой Отечественной войне является для белорусов объединяющей силой и жизненным ориентиром. "Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях. Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления", - говорится в поздравлении Лукашенко соотечественникам, опубликованном на его сайте. Глава белорусского государства выразил уверенность, что "правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли". "Укрепляя ее потенциал и авторитет своими трудовыми победами и достижениями, современники делают все, чтобы никто и никогда не смог нас сломить и уничтожить", - отметил он. Лукашенко заявил, что в Белоруссии помнят "каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился, и благодарны тем, кто сегодня бережно сохраняет и передает память о бессмертном подвиге". "В эти дни Беларусь отдает дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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