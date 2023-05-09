Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/london-1870643543.html
В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы
В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023
В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы
Церемония возложения венков к советскому военному мемориалу в Лондоне, а также торжественные мероприятия в посольстве России в Великобритании прошли во вторник... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:00
2023-05-09T17:00
в мире
россия
великобритания
лондон
андрей келин
снг
день победы
день победы — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23239/16/232391680_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_308301850bd321f6bcca07d7a27dc8fb.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков к советскому военному мемориалу в Лондоне, а также торжественные мероприятия в посольстве России в Великобритании прошли во вторник по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает диппредставительство РФ. В церемонии приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, а также представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании, сообщили в дипмиссии. "Если в годы Второй мировой войны мы стояли плечом к плечу с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции, то теперь мы видим, как правительства этих стран потакают и поощряют распространение неонацистской идеологии, пытаются переписать историю и забыть наш общий подвиг. Для нашей страны это недопустимо, мы извлекли уроки из прошлого, а потому будем и далее бороться за сохранение исторической памяти", - заявил посол РФ в Великобритании после мероприятия. Как отметил посол, учащиеся и преподаватели школы при посольстве также устроили праздничный концерт. Ученики и сотрудники дипмиссии провели шествие "Бессмертного полка". "Насколько я знаю, подобные акции также прошли в Лидсе, Манчестере и других городах. Вместе с тем общебританское шествие в этом году пришлось отменить по соображениям безопасности", - отметил Келин.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23239/16/232391680_125:0:2717:1944_1920x0_80_0_0_e5fd8ded2c43577efce354c157ae2db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, лондон, андрей келин, снг, день победы, день победы — 2023
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Андрей Келин, СНГ, День Победы, День Победы — 2023
В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы

В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы и возложение венков к советскому мемориалу

© РИА Новости / Елена Пахомова Цветы возле советского мемориала в Лондоне
Цветы возле советского мемориала в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Елена Пахомова
Цветы возле советского мемориала в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков к советскому военному мемориалу в Лондоне, а также торжественные мероприятия в посольстве России в Великобритании прошли во вторник по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает диппредставительство РФ.
В церемонии приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, а также представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании, сообщили в дипмиссии.
Знамя Победы над Берлином - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 01:28
"Если в годы Второй мировой войны мы стояли плечом к плечу с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции, то теперь мы видим, как правительства этих стран потакают и поощряют распространение неонацистской идеологии, пытаются переписать историю и забыть наш общий подвиг. Для нашей страны это недопустимо, мы извлекли уроки из прошлого, а потому будем и далее бороться за сохранение исторической памяти", - заявил посол РФ в Великобритании после мероприятия.
Как отметил посол, учащиеся и преподаватели школы при посольстве также устроили праздничный концерт. Ученики и сотрудники дипмиссии провели шествие "Бессмертного полка".
"Насколько я знаю, подобные акции также прошли в Лидсе, Манчестере и других городах. Вместе с тем общебританское шествие в этом году пришлось отменить по соображениям безопасности", - отметил Келин.
"Этот день мы приближали, как могли!" Парад к 78-й годовщине Победы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.

Военнослужащие перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве

В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев идут к трибунам перед началом парада в Москве

На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.

Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.

Музыканты военного оркестра на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.

Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.

Парадный расчет женщин-военнослужащих на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.

Зенитная ракетная система С-400 Триумф на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".

Автономные пусковые установки ПГРК Ярс на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 16
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".

Военнослужащий на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 16

В 10:00 кремлевские куранты возвестили о начале парада Победы на Красной площади. Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом Олег Салюков.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

На параде присутствовал президент России Владимир Путин, также среди иностранных гостей были в том числе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 16

Командующий парадом генерал Олег Салюков отчитался министру обороны о готовности расчетов к параду.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 16

Владимир Путин выступил на параде Победы и поздравил россиян с праздником.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 16

После выступления президента была объявлена минута молчания, чтобы отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 16

Торжественное шествие войск возглавил командующий военным парадом генерал армии Олег Салюков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 16

Первыми на брусчатку вышли барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16

Знаменные группы сопровождал почетный караул трех видов войск 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 16

По Красной площади прошли парадные "коробки" видов и родов Вооруженных сил России, других силовых структур, а также подразделений, задействованных в российской специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 16

В парадных расчетах прошли женщины-военнослужащие.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 16

В этом году в механизированной колонне были представлены в основном колёсные машины, кроме танка Т-34, который открывал проезд техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 16

По брусчатке Красной площади проследовали различные бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 16

Также по Красной площади прошли бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" на восьмиосных тягачах, а также новые БТР "Бумеранг".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 16

Военные музыканты завершили парад маршем "Прощание славянки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 16

После парада президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонАндрей КелинСНГДень ПобедыДень Победы — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала