https://ria.ru/20230509/london-1870643543.html

В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы

В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2023

В Лондоне прошли мероприятия в честь Дня Победы

Церемония возложения венков к советскому военному мемориалу в Лондоне, а также торжественные мероприятия в посольстве России в Великобритании прошли во вторник... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:00

2023-05-09T17:00

2023-05-09T17:00

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день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков к советскому военному мемориалу в Лондоне, а также торжественные мероприятия в посольстве России в Великобритании прошли во вторник по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает диппредставительство РФ. В церемонии приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, послы стран СНГ, сотрудники посольства, а также представители организаций ветеранов и соотечественников в Великобритании, сообщили в дипмиссии. "Если в годы Второй мировой войны мы стояли плечом к плечу с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции, то теперь мы видим, как правительства этих стран потакают и поощряют распространение неонацистской идеологии, пытаются переписать историю и забыть наш общий подвиг. Для нашей страны это недопустимо, мы извлекли уроки из прошлого, а потому будем и далее бороться за сохранение исторической памяти", - заявил посол РФ в Великобритании после мероприятия. Как отметил посол, учащиеся и преподаватели школы при посольстве также устроили праздничный концерт. Ученики и сотрудники дипмиссии провели шествие "Бессмертного полка". "Насколько я знаю, подобные акции также прошли в Лидсе, Манчестере и других городах. Вместе с тем общебританское шествие в этом году пришлось отменить по соображениям безопасности", - отметил Келин.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1869656606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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