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В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу - РИА Новости, 09.05.2023
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15:52 09.05.2023 (обновлено: 20:49 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/les-1870636158.html
В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу
В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу - РИА Новости, 09.05.2023
В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу
Полицейские нашли двух девочек, заблудившихся в лесу в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:52
2023-05-09T20:49
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происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 9 мая — РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, заблудившихся в лесу в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД. Родители двух детей 12 и 14 лет обратились в полицию вечером 8 мая. Они сообщили, что девочки днем ушли гулять с собаками в лес вблизи поселка Марковский. Через некоторое время дочки заблудились, о чем сообщили взрослым по мобильному телефону. На поиски пропавших отправились сотрудники нескольких подразделений, в том числе кинологи с собаками. Полицейские определили местонахождение телефона, который был у детей, и выехали на это место, находившееся примерно в четырех километрах от населенного пункта. Они включили громкоговорители, чтобы привлечь внимание девочек и указать им путь из леса. "В четыре часа утра 9 мая заблудившиеся дети вышли на звуки машины сотрудников полиции. Наряд в составе участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы успокоил испуганных девочек и незамедлительно отвез их домой к родителям", — говорится в сообщении. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230508/led-1870489502.html
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происшествия, пермский край
Хорошие новости, Происшествия, Пермский край
В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу

Полицейские нашли двух девочек, заблудившихся в лесу в Пермском крае

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 9 мая — РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, заблудившихся в лесу в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.
Родители двух детей 12 и 14 лет обратились в полицию вечером 8 мая. Они сообщили, что девочки днем ушли гулять с собаками в лес вблизи поселка Марковский. Через некоторое время дочки заблудились, о чем сообщили взрослым по мобильному телефону.
На поиски пропавших отправились сотрудники нескольких подразделений, в том числе кинологи с собаками. Полицейские определили местонахождение телефона, который был у детей, и выехали на это место, находившееся примерно в четырех километрах от населенного пункта. Они включили громкоговорители, чтобы привлечь внимание девочек и указать им путь из леса.
"В четыре часа утра 9 мая заблудившиеся дети вышли на звуки машины сотрудников полиции. Наряд в составе участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы успокоил испуганных девочек и незамедлительно отвез их домой к родителям", — говорится в сообщении.
Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
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