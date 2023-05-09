https://ria.ru/20230509/les-1870636158.html

В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу

В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу - РИА Новости, 09.05.2023

В Пермском крае нашли двух детей, пропавших в лесу

Полицейские нашли двух девочек, заблудившихся в лесу в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:52

2023-05-09T15:52

2023-05-09T20:49

хорошие новости

происшествия

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ПЕРМЬ, 9 мая — РИА Новости. Полицейские нашли двух девочек, заблудившихся в лесу в Пермском крае, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД. Родители двух детей 12 и 14 лет обратились в полицию вечером 8 мая. Они сообщили, что девочки днем ушли гулять с собаками в лес вблизи поселка Марковский. Через некоторое время дочки заблудились, о чем сообщили взрослым по мобильному телефону. На поиски пропавших отправились сотрудники нескольких подразделений, в том числе кинологи с собаками. Полицейские определили местонахождение телефона, который был у детей, и выехали на это место, находившееся примерно в четырех километрах от населенного пункта. Они включили громкоговорители, чтобы привлечь внимание девочек и указать им путь из леса. "В четыре часа утра 9 мая заблудившиеся дети вышли на звуки машины сотрудников полиции. Наряд в составе участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы успокоил испуганных девочек и незамедлительно отвез их домой к родителям", — говорится в сообщении. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230508/led-1870489502.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край