https://ria.ru/20230509/lentochka-1870643255.html

Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью

Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью - РИА Новости, 09.05.2023

Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью

Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:57

2023-05-09T16:57

2023-05-09T17:46

в мире

кишинев

молдавия

илан шор

день победы

день победы — 2023

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Ранее полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Протоколы составляли прямо на мемориале "Вечность", куда многие жители столицы приходили поклониться памяти предкам, отстоявших мир в борьбе с фашизмом. "Когда 90% жителей страны считают 9 мая великим праздником, а власть поступает так подло и трусливо, то хочется сказать, что этому режиму осталось совершенно недолго править. Это низко и подло штрафовать за ленточки. В наши дни георгиевская лента для людей, которые празднуют Великую Победу, значит достаточно много, потому что она часть больших наград членов семей. Штрафы за символы победы — это очередное незаконное действие действующего молдавского режима", - сказал Шор. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".

https://ria.ru/20230509/kishinev-1870587134.html

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html

кишинев

молдавия

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Илан Шор о штрафах и запрете георгиевских лент в Молдавии Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты, заявил РИА Новости оппозиционный лидер Илан Шор. "Когда 90% жителей страны считают 9 мая великим праздником, а власть поступает так подло и трусливо, то хочется сказать, что этому режиму осталось совершенно недолго править", - отметил он. 2023-05-09T16:57 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, день победы, день победы — 2023