https://ria.ru/20230509/lentochka-1870643255.html
Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью
Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью - РИА Новости, 09.05.2023
Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью
Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:57
2023-05-09T16:57
2023-05-09T17:46
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Ранее полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Протоколы составляли прямо на мемориале "Вечность", куда многие жители столицы приходили поклониться памяти предкам, отстоявших мир в борьбе с фашизмом. "Когда 90% жителей страны считают 9 мая великим праздником, а власть поступает так подло и трусливо, то хочется сказать, что этому режиму осталось совершенно недолго править. Это низко и подло штрафовать за ленточки. В наши дни георгиевская лента для людей, которые празднуют Великую Победу, значит достаточно много, потому что она часть больших наград членов семей. Штрафы за символы победы — это очередное незаконное действие действующего молдавского режима", - сказал Шор. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".
https://ria.ru/20230509/kishinev-1870587134.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870650605_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_22f2ff997df8e8cc71e3355bb4b73637.jpg
Илан Шор о штрафах и запрете георгиевских лент в Молдавии
Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты, заявил РИА Новости оппозиционный лидер Илан Шор. "Когда 90% жителей страны считают 9 мая великим праздником, а власть поступает так подло и трусливо, то хочется сказать, что этому режиму осталось совершенно недолго править", - отметил он.
2023-05-09T16:57
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, илан шор, день победы, день победы — 2023
В мире, Кишинев, Молдавия, Илан Шор, День Победы, День Победы — 2023
Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью
Молдавский политик Шор назвал штрафы за георгиевские ленточки низким и подлым решением
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавская полиция не имела права штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Ранее полиция в Кишиневе
начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты. Протоколы составляли прямо на мемориале "Вечность", куда многие жители столицы приходили поклониться памяти предкам, отстоявших мир в борьбе с фашизмом.
В Кишиневе около 50 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку"
"Когда 90% жителей страны считают 9 мая великим праздником, а власть поступает так подло и трусливо, то хочется сказать, что этому режиму осталось совершенно недолго править. Это низко и подло штрафовать за ленточки. В наши дни георгиевская лента для людей, которые празднуют Великую Победу, значит достаточно много, потому что она часть больших наград членов семей. Штрафы за символы победы — это очередное незаконное действие действующего молдавского режима", - сказал Шор.
Конституционный суд Молдавии
11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. На призыв откликнулись представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений, они пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции - марша "Бессмертного полка". Отдельную акцию памяти проводит оппозиционная партия "Шор".
Экс-президент Молдавии Додон в День Победы надел георгиевскую ленту