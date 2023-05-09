https://ria.ru/20230509/lenta-1870612447.html

В Кишиневе начали штрафовать за георгиевскую ленту

В Кишиневе начали штрафовать за георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2023

В Кишиневе начали штрафовать за георгиевскую ленту

Полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты, люди собираются оспаривать их в суде, так как надели ленту в память о предках,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:08

2023-05-09T13:08

2023-05-09T13:45

в мире

кишинев

молдавия

игорь додон

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Полиция в Кишиневе начала выписывать штрафы за ношение георгиевской ленты, люди собираются оспаривать их в суде, так как надели ленту в память о предках, сообщает телеграм-канал Salut Молдова. "Правоохранительные органы вопреки решению Конституционного суда, по которому каждый человек имеет право надеть ленточку, если она не связана с пропагандой войны, выписали протокол. Я надел ее в память о своих дедах и прадедах, у которых есть ордена с соответствующими ленточками. Буду оспаривать этот протокол, как и любой другой выписанный протокол, в суде. Так как ни один такой протокол не является законным", – сказал житель Кишинева на видео, опубликованном в телеграм-канале. При этом, несмотря на штрафы, на многих участниках мероприятий ко Дню Победы в Кишиневе надеты георгиевские ленты. В том числе на экс-президенте Игоре Додоне. Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным — 500-1000 долларов, юридическим — 1000-1670 долларов.

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870593585.html

кишинев

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В Молдавии полиция штрафует за ношение георгиевской ленты Полиция в Молдавии выписывает штрафы за ношение георгиевской ленты, люди говорят, что будут их оспаривать. Тем временем кто-то пришел не просто с лентой, а с целым флагом. 2023-05-09T13:08 true PT0M38S

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Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, день победы