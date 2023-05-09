В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия"
Baltnews: полиция Латвии заставила инвалида-колясочника снять куртку с надписью "Россия"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПамятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В латвийском Даугавпилсе полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью "Россия", передает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Сегодня в Даугавпилсе полиция остановила мужчину на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью "Россия". Как выяснилось, сам мужчина не разговаривает. Но его все равно заставили снять "запрещенную" куртку", — говорится в публикации.
Ранее сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете публичных мероприятий 9 мая. Как сообщала полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет считаться их "прославлением" и наказываться.