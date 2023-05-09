Рейтинг@Mail.ru
В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия" - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 09.05.2023 (обновлено: 16:39 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html
В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия"
В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия" - РИА Новости, 09.05.2023
В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия"
В латвийском Даугавпилсе полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью "Россия", передает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:51
2023-05-09T16:39
в мире
латвия
даугавпилс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807335549_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_3495e74107ab84686bd8b3b6b4e776e1.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В латвийском Даугавпилсе полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью "Россия", передает Sputnik Ближнее зарубежье. "Сегодня в Даугавпилсе полиция остановила мужчину на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью "Россия". Как выяснилось, сам мужчина не разговаривает. Но его все равно заставили снять "запрещенную" куртку", — говорится в публикации.Ранее сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете публичных мероприятий 9 мая. Как сообщала полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет считаться их "прославлением" и наказываться.
https://ria.ru/20230509/latviya-1870632499.html
латвия
даугавпилс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807335549_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_7a48dc1ae4eda689849d1c272cb424c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, даугавпилс
В мире, Латвия, Даугавпилс
В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия"

Baltnews: полиция Латвии заставила инвалида-колясочника снять куртку с надписью "Россия"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПамятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В латвийском Даугавпилсе полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью "Россия", передает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Сегодня в Даугавпилсе полиция остановила мужчину на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью "Россия". Как выяснилось, сам мужчина не разговаривает. Но его все равно заставили снять "запрещенную" куртку", — говорится в публикации.
Ранее сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете публичных мероприятий 9 мая. Как сообщала полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет считаться их "прославлением" и наказываться.
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая
Вчера, 15:26
 
В миреЛатвияДаугавпилс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала