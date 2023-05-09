https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html

В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия"

В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия" - РИА Новости, 09.05.2023

В Латвии инвалида-колясочника заставили снять куртку с надписью "Россия"

В латвийском Даугавпилсе полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью "Россия", передает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:51

2023-05-09T15:51

2023-05-09T16:39

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латвия

даугавпилс

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В латвийском Даугавпилсе полиция заставила инвалида-колясочника снять ветровку с надписью "Россия", передает Sputnik Ближнее зарубежье. "Сегодня в Даугавпилсе полиция остановила мужчину на инвалидной коляске, который был одет в ветровку с надписью "Россия". Как выяснилось, сам мужчина не разговаривает. Но его все равно заставили снять "запрещенную" куртку", — говорится в публикации.Ранее сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете публичных мероприятий 9 мая. Как сообщала полиция, возложение цветов к местам демонтированных советских памятников будет считаться их "прославлением" и наказываться.

https://ria.ru/20230509/latviya-1870632499.html

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Дарья Буймова

в мире, латвия, даугавпилс