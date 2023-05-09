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В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая - РИА Новости, 09.05.2023
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15:26 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/latviya-1870632499.html
В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая
В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая - РИА Новости, 09.05.2023
В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая
Шесть человек задержаны в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию "запрещенных" в стране символов,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:26
2023-05-09T15:26
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть человек задержаны в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию "запрещенных" в стране символов, сообщила латвийская полиция. "В связи с 9 мая задержано пока шесть человек. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело", - говорится в сообщении на сайте полиции. Отмечается, что из девяти производств шесть запущено в Рижском регионе, два в Латгалии и одно в Земгале. Как сообщила полиция, большинство производств начато в связи с возложением цветов к местам демонтированных советских памятников и демонстрацией запрещенный в Латвии символов, в том числе букв Z и V.
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в мире, латвия, день победы
В мире, Латвия, День Победы
В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая

В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая и демонстрацию запрещенных символов

© Фото : BaltNews.lvПолиция Латвии
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : BaltNews.lv
Полиция Латвии . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть человек задержаны в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию "запрещенных" в стране символов, сообщила латвийская полиция.
"В связи с 9 мая задержано пока шесть человек. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что из девяти производств шесть запущено в Рижском регионе, два в Латгалии и одно в Земгале.
Как сообщила полиция, большинство производств начато в связи с возложением цветов к местам демонтированных советских памятников и демонстрацией запрещенный в Латвии символов, в том числе букв Z и V.
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