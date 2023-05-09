https://ria.ru/20230509/latviya-1870632499.html

В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая

В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая - РИА Новости, 09.05.2023

В Латвии задержали шесть человек за празднование 9 мая

Шесть человек задержаны в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию "запрещенных" в стране символов,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:26

2023-05-09T15:26

2023-05-09T15:26

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Шесть человек задержаны в Латвии за возложение цветов 9 мая к местам демонтированных советских памятников и демонстрацию "запрещенных" в стране символов, сообщила латвийская полиция. "В связи с 9 мая задержано пока шесть человек. Возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело", - говорится в сообщении на сайте полиции. Отмечается, что из девяти производств шесть запущено в Рижском регионе, два в Латгалии и одно в Земгале. Как сообщила полиция, большинство производств начато в связи с возложением цветов к местам демонтированных советских памятников и демонстрацией запрещенный в Латвии символов, в том числе букв Z и V.

https://ria.ru/20230509/lenta-1870612447.html

латвия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия, день победы