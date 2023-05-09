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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2023
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы и... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:15
2023-05-09T00:15
2023-05-09T00:15
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы и напомнили о необходимости хранить и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны, видеоролик с поздравлением распространила пресс-служба "Роскосмоса". "Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы! Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", - сказал Прокопьев. По словам Петелина, в этот день россияне чтят память тех, кто "отдал ради великой Победы все силы, здоровье, и самое ценное – свою жизнь". Он отметил, что отцы и матери, дедушки и бабушки тех, кто живёт сегодня в России, встали тогда в один строй и смогли защитить от врага родину, тем самым навеки вписав свои имена в историю как победители фашизма. "Наша святая обязанность – сохранить и приумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям. Поздравьте сегодня тех, кто видел своими глазами ту войну и ту победу, уделите им время и скажите каждому спасибо. С праздником, друзья!" - добавил, в свою очередь, Федяев. Прокопьев и Петелин прилетели на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио. Федяев прибыл 2 марта 2023 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon, который помимо него доставил на станцию астронавтов США Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.
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общество, космос - риа наука, россия, роскосмос, день победы
Общество, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, День Победы
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты с МКС напомнили россиянам о необходимости хранить память об участниках ВОВ
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы и напомнили о необходимости хранить и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны, видеоролик с поздравлением распространила пресс-служба "Роскосмоса".
"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы! Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", - сказал Прокопьев.
По словам Петелина, в этот день россияне чтят память тех, кто "отдал ради великой Победы все силы, здоровье, и самое ценное – свою жизнь". Он отметил, что отцы и матери, дедушки и бабушки тех, кто живёт сегодня в России
, встали тогда в один строй и смогли защитить от врага родину, тем самым навеки вписав свои имена в историю как победители фашизма.
"Наша святая обязанность – сохранить и приумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям. Поздравьте сегодня тех, кто видел своими глазами ту войну и ту победу, уделите им время и скажите каждому спасибо. С праздником, друзья!" - добавил, в свою очередь, Федяев.
Прокопьев и Петелин прилетели на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио. Федяев прибыл 2 марта 2023 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon, который помимо него доставил на станцию астронавтов США
Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ
Султана Аль-Нейади.
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