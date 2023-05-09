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Ким Чен Ын уверен в победе России в борьбе за международную справедливость - РИА Новости, 09.05.2023
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10:08 09.05.2023 (обновлено: 10:09 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/kndr-1870573133.html
Ким Чен Ын уверен в победе России в борьбе за международную справедливость
Ким Чен Ын уверен в победе России в борьбе за международную справедливость - РИА Новости, 09.05.2023
Ким Чен Ын уверен в победе России в борьбе за международную справедливость
Лидер КНДР Ким Чен Ын 9 мая послал президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, где выразил уверенность в победе России в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:08
2023-05-09T10:09
в мире
россия
ким чен ын
владимир путин
день победы
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СЕУЛ, 9 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 9 мая послал президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, где выразил уверенность в победе России в "священной борьбе" за защиту международной справедливости против "тирании империалистов", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Сообщается, что в телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР "горячо" поздравил президента, правительство и народ РФ с Днем Победы в Великой Отечественной войне. "Я уверен, что стойкий и справедливый российский народ под Вашим (президента РФ Владимира Путина - ред.) руководством и впредь будет достигать победы на пути обеспечения суверенитета, достоинства страны и стабильности в регионе, сокрушая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил. Пользуясь этим случаем, еще раз шлю теплый боевой привет Вам, армии и народу России, которые отважно поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и произвола империалистов", - цитирует телеграмму ЦТАК. Северокорейский лидер также отметил беспримерный героизм и самоотверженность российского народа, который достиг "великой победы в справедливой войне против фашизма". По словам Ким Чен Ына, победа в целом "характерна" для России, а слава той "сияющей" победы, как и сама РФ будут вечны даже через поколения, сколько бы времени ни прошло.
https://ria.ru/20230123/rossiya-1846809668.html
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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, день победы, день победы — 2023
В мире, Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, День Победы, День Победы — 2023
Ким Чен Ын уверен в победе России в борьбе за международную справедливость

Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен в победе России в борьбе за международную справедливость

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 9 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 9 мая послал президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, где выразил уверенность в победе России в "священной борьбе" за защиту международной справедливости против "тирании империалистов", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что в телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР "горячо" поздравил президента, правительство и народ РФ с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
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"Я уверен, что стойкий и справедливый российский народ под Вашим (президента РФ Владимира Путина - ред.) руководством и впредь будет достигать победы на пути обеспечения суверенитета, достоинства страны и стабильности в регионе, сокрушая любые вызовы и угрозы со стороны враждебных сил. Пользуясь этим случаем, еще раз шлю теплый боевой привет Вам, армии и народу России, которые отважно поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости и защиту глобального мира против насилия и произвола империалистов", - цитирует телеграмму ЦТАК.
Северокорейский лидер также отметил беспримерный героизм и самоотверженность российского народа, который достиг "великой победы в справедливой войне против фашизма".
По словам Ким Чен Ына, победа в целом "характерна" для России, а слава той "сияющей" победы, как и сама РФ будут вечны даже через поколения, сколько бы времени ни прошло.
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