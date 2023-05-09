https://ria.ru/20230509/kitay-1870556224.html

Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата

Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 09.05.2023

Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата

Пекин в ответ на высылку Оттавой китайского дипломата объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:19

2023-05-09T08:19

2023-05-09T12:31

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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Пекин в ответ на высылку Оттавой китайского дипломата объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщил МИД КНР.В МИД отметили, что Пекин уже выразил Оттаве протест и сделал серьезное представление.Как сообщила ранее глава канадского МИД Мелани Жоли, Канада объявила персоной нон грата и выслала сотрудника посольства КНР за приписываемую ему попытку вмешательства во внутренние дела страны. Перед этим канадская разведка обнародовала информацию, что некий сотрудник консульства Китая в Торонто якобы собирался воздействовать на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге за критику им действий Пекина в вопросе прав человека.В минувший четверг посла Китая Цун Пэйу вызвали по этому поводу в МИД Канады, где с ним беседовал "высокопоставленный чиновник". Глава представительства заявил "решительный протест" против угроз выслать ряд китайских дипломатов, заподозренных в попытках запугивания местного политика, и отверг обвинения в их адрес.

https://ria.ru/20230508/karlson-1870442227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, шанхай, канада