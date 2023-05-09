https://ria.ru/20230509/kitay-1870556224.html
Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата
Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 09.05.2023
Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата
Пекин в ответ на высылку Оттавой китайского дипломата объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T08:19
2023-05-09T08:19
2023-05-09T12:31
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ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Пекин в ответ на высылку Оттавой китайского дипломата объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщил МИД КНР.В МИД отметили, что Пекин уже выразил Оттаве протест и сделал серьезное представление.Как сообщила ранее глава канадского МИД Мелани Жоли, Канада объявила персоной нон грата и выслала сотрудника посольства КНР за приписываемую ему попытку вмешательства во внутренние дела страны. Перед этим канадская разведка обнародовала информацию, что некий сотрудник консульства Китая в Торонто якобы собирался воздействовать на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге за критику им действий Пекина в вопросе прав человека.В минувший четверг посла Китая Цун Пэйу вызвали по этому поводу в МИД Канады, где с ним беседовал "высокопоставленный чиновник". Глава представительства заявил "решительный протест" против угроз выслать ряд китайских дипломатов, заподозренных в попытках запугивания местного политика, и отверг обвинения в их адрес.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, шанхай, канада
В мире, Китай, Шанхай, Канада
Китай объявил канадского дипломата персоной нон грата
Китай объявил канадского дипломата Линн Лалонд из консульства в Шанхае персоной нон грата
ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Пекин в ответ на высылку Оттавой китайского дипломата объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд, сообщил МИД КНР.
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"Ее просят покинуть Китай до 13 мая", — уточнили в ведомстве.
В МИД отметили, что Пекин уже выразил Оттаве протест и сделал серьезное представление.
Как сообщила ранее глава канадского МИД Мелани Жоли, Канада объявила персоной нон грата и выслала сотрудника посольства КНР за приписываемую ему попытку вмешательства во внутренние дела страны. Перед этим канадская разведка обнародовала информацию, что некий сотрудник консульства Китая в Торонто якобы собирался воздействовать на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге за критику им действий Пекина в вопросе прав человека.
В минувший четверг посла Китая Цун Пэйу вызвали по этому поводу в МИД Канады, где с ним беседовал "высокопоставленный чиновник". Глава представительства заявил "решительный протест" против угроз выслать ряд китайских дипломатов, заподозренных в попытках запугивания местного политика, и отверг обвинения в их адрес.
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